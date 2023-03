Podlaskie: Zmiany godzin odjazdów, komunikacja zastępcza na niektórych liniach - zmiany w rozkładzie Polregio

Na zmienione godziny odjazdów pociągów i informacje o autobusowej komunikacji zastępczej muszą zwrócić uwagę pasażerowie pociągów regionalnych w Podlaskiem. Takie zmiany obowiązywać będą od niedzieli w nowym rozkładzie jazdy Polregio SA.

Autobusem zastępczym zamiast pociągiem na niektórych kursach będą jeździć pasażerowie na odcinku Białystok-Szepietowo oraz Białystok-Sokółka-Sidra.

Komunikacja zastępcza na odcinku Białystok-Szepietowo w przypadku pociągów regionalnych działa od jesieni 2020 r. i jest związana z trwającą modernizacją ok. 71 km odcinka Czyżew-Białystok międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica - przypomniała PAP Renata Gerasimiuk z Podlaskiego Zakładu Polregio SA.

Na trasie do Szepietowa jeżdżą cztery pociągi regionalne i godziny ich odjazdów zmienią się o kilka minut. Te kursy, które odbywają się autobusem, nie zmienią się. "Nie zmieniają się miejsca postojów autobusów komunikacji zastępczej. Wszystkie przystanki pozostają w dotychczasowych lokalizacjach. Przypominamy, że od 20 lutego br. funkcjonują dwa nowe przystanki komunikacji zastępczej zlokalizowane w miejscowościach Barszczówka i Tołcze" - poinformowała spółka Polregio w komunikacie.

Z powodu remontów torów w dniach 20-24 marca, komunikacja zastępcza będzie także obowiązywać na odcinku Białystok- Sokółka-Sidra. To trasa kolejowa z Białegostoku do Suwałk. Autobusy zastępcze pojadą zamiast dwóch pociągów: odjeżdżającego o godz. 15.01 z Białegostoku do Suwałk i pociągu relacji Suwałki-Białystok, który wyjeżdża z Suwałk o 11.31.

"Autobusy komunikacji zastępczej, z powodu braku możliwości dojazdu, nie będą obsługiwały dwóch przystanków kolejowych położonych na odcinku Sokółka - Sidra. W zamian za przystanek kolejowy

Gliniszcze autobusy będą się zatrzymywały na przystanku PKS w miejscowości Sokolany, a za przystanek kolejowy Racewo - na przystanku PKS w tej miejscowości" - podało Polregio.

Prace naprawcze na torach na tej trasie będą kontynuowane w kwietniu. Komunikacja zastępcza na odcinku Białystok-Sokółka będzie również obowiązywać w dni robocze od 3 do 21 kwietnia. Od 3do 12 kwietnia będą prowadzone na odcinku Czarna Białostocka-Sokółka, a od 13 do 21 kwietnia na odcinku Białystok-Czarna Białostocka. Wtedy również za dwa pociągi będą odjeżdżać autobusy. Szczegółowe informacje są na rozkładach.

W nowym rozkładzie zmienią się też np. godziny odjazdów pociągów relacji Białystok-Suwałki. "Pociąg odjeżdżający obecnie z Białegostoku o godz. 14:42, będzie odjeżdżał o godz. 15:01, a odjazd pociągu wieczornego został przesunięty z godz. 19:54 na godz. 20:20. Rozkłady pozostałych pociągów zmienią się o kilka lub kilkanaście minut" - czytamy w komunikacie Polregio.

