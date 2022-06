Podlaskie: Znowu dłuższa kolejka tirów przed Bobrownikami; utworzono strefę buforową

Do 36 godzin muszą w niedzielę rano czekać kierowcy ciężarówek na odprawę i wyjazd na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrownikach (Podlaskie) - wynika z danych KAS. Kolejka na drodze ma 16 km długości; przywrócono tzw. strefę buforową.

W sobotę rano czas oczekiwania sięgał 34 godzin; w piątek - 31 godzin.

W kolejce przed przejściem granicznym stoi 650 ciężarówek. Podczas 12-godzinnej zmiany w nocy z soboty na niedzielę, na Białoruś wyjechało po odprawie 130 ciężarówek - poinformowała PAP podlaska Krajowa Administracja Skarbowa.

Od ponad siedmiu miesięcy Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym obsługującym ruch towarowy z Białorusią. W listopadzie 2021 r., z powodu kryzysu migracyjnego, zawieszono do odwołania odprawy na sąsiednim przejściu w Kuźnicy.

Przez wiele tygodni na przejściu w Bobrownikach utrzymywały się wtedy długie, sięgające kilkudziesięciu kilometrów i nawet trzech dni oczekiwania, kolejki ciężarówek wyjeżdżających z Polski.

Sytuację zmieniły najpierw ograniczenia związane z unijnym embargiem na towary, które mogłyby być wykorzystane do działań wojennych Rosji wobec Ukrainy, a później - wprowadzony w połowie kwietnia zakaz transportu drogowego na terytorium UE przez przewoźników z Rosji i Białorusi w ramach sankcji gospodarczych UE po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Ruch zmalał do tego stopnia, że przez kilka tygodni odbywał się praktycznie bez kolejek, ponowne dłuższe kolejki są od połowy maja i utrzymują się już nie tylko w weekendy, ale przez wszystkie dni tygodnia. W ten weekend kolejka na tyle się wydłużyła, że podjęto decyzję o utworzeniu tzw. strefy buforowej przed miejscowością Waliły Stacja, na drodze krajowej nr 65 prowadzącej do przejścia.

Ma to usprawnić ruch. W miarę prowadzonych odpraw, ciężarówki są sukcesywnie przepuszczane z jednej części strefy do drugiej, a porządku w kolejce pilnują funkcjonariusze KAS, SG i policja. Przez ostatnie dwa miesiące, gdy kolejki do przejścia w Bobrownikach nie były tak długie, strefa buforowa nie była tworzona.

