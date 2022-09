Podnoszenie stóp procentowych nie zawsze hamuje inflację

Mamy teraz do czynienia w Polsce z sytuacją, że Rada Polityki Pieniężnej usiłuje gasić inflację, a rząd dosypuje pieniędzy, podnosząc inflację. Polityka banku centralnego i administracji rządowej powinna być spójna. - Twierdzę, że podnoszenie stóp procentowych w kwestii zewnętrznych szoków podażowych niespecjalnie przekłada się na hamowanie inflacji, ale przekłada się na spowolnienie w gospodarce - powiedział WNP.PL analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, Piotr Kuczyński.

Polska inflacja ma dwie przyczyny: 60 procent to czynniki zewnętrzne, a 40 procent - krajowe.

RPP rozpoczęła w Polsce cykl podwyżek w odpowiednim czasie - uważa Piotr Kuczyński, w rozmowie z WNP.PL.

Błędem jest to, że Rada Polityki Pieniężnej ma u nas mandat do walki z inflacją, a nie zajmuje się także gospodarką.

Jak można ocenić dotychczasowe działania RPP na rzecz ograniczenia poziomu inflacji?

- Inflacja jest wysoka; te 16 procent to może być jej szczyt, przynajmniej na parę najbliższych miesięcy.

Jeśli chodzi o RPP, to wchodzimy na grząski grunt... Już wcześniej mówiłem, że 60 procent składowych to czynniki zewnętrzne, wpływające na inflację w Polsce - i one wszędzie na świecie podnoszą inflację.

Owszem, u nas inflacja jest wyższa niż w strefie euro. Mimo wszystko jednak te 9 procent średniej inflacji we Wspólnocie, to i tak jest bardzo dużo. Pozostałe 40 procent stanowi efekt polityki fiskalnej rządu, który rozdaje pieniądze ludziom do kieszeni, nie patrząc na to, komu mamy pomagać.

Nie jestem temu przeciwny, gdy dotyczy to osób potrzebujących, ale przyjęto zasady: dajemy każdemu. To jedna z gorszych metod, bo drenuje Skarb Państwa.

RPP, podnosząc stopy, usiłuje gasić inflację na tym krajowym polu 40 procent, a rząd dosypuje pieniędzy, podwyższając inflację... Polityka banku centralnego i rządu powinna być jednak w każdym razie spójna.

Czytaj także: Inflacja może być zerowa, ale to nas mocno zaboli

Czy kolejne podwyżki stóp procentowych są naturalnym trendem w walce z inflacją?

- Twierdzę, że podnoszenie stóp procentowych - w sytuacji zewnętrznych szoków podażowych - niespecjalnie przekłada się na hamowanie inflacji, ale przekłada się na spowolnienie gospodarcze.

W Czechach bank centralny zaczął podwyżki cztery miesiące wcześniej niż w Polsce- jeszcze w czerwcu 2021 roku. I stopy są teraz 1,5 raza wyższe od naszych, a inflacja przekracza 17 procent.

Wysokie stopy procentowe nie zawsze ograniczają inflację

- Ostatnio nawet podniesiono stopy o 200 punktów bazowych. Teoretycznie inflacja powinna reagować na poziom stóp po 3-4 kwartałach. I co? I właśnie nic...

W mojej ocenie RPP rozpoczęła działania we właściwym czasie. A teraz? A teraz powinna przystopować. RPP ma u nas jeden konstytucyjny mandat, czyli walkę z inflacją. W Stanach Zjednoczonych - dla przykładu - to także inflacja, ale w połączeniu z dbałością o gospodarkę. Powtarzam: błędem jest zajmowanie się tylko inflacją.

Czytaj także: Tarcze antyinflacyjne pomagają, ale i szkodzą. Płacimy za to wszyscy

Czy w tych skomplikowanych, globalnych uwarunkowaniach da się założyć taką sytuację, że Polska może zbankrutować?

- Jeśli chodzi o obecną sytuację, to nie widzę podstaw do tego, że Polska teraz zbankrutuje. Jeżeli Eurostat, czyli zewnętrzny organ europejski, jeszcze nie tak dawno mówił, że nasz kraj ma zadłużenia w stosunku do PKB na poziomie 54 procent, a "zwyczajowo" w Unii Europejskiej to 100 procent - więc mamy jeszcze sporo zapasu. Myślę, że 40 procent...

Do "poziomu konstytucyjnego" brakuje nam natomiast zdecydowanie mniej, bo 6 procent, ale to około 300 miliardów złotych, czyli też sporo.

Trzeba jednak pamiętać, że my inaczej liczymy zadłużenie... Mamy ukryte zadłużenie poprzez BGK i PFR - i te wartości nie są wliczane do oficjalnego poziomu zadłużenia, czyli do konstytucyjnego limitu 60 procent w stosunku do PKB jest jeszcze bardzo daleko.

Jeżeli mówimy o tym roku i następnym, a nawet o kolejnym, to nadal nam jest daleko do komunikowania o klęsce, która wywróci nam rynek obligacji czy spowoduje osłabienie złotego.

