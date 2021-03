Podpisano pierwszą umowę na studium wykonalności w programie Kolej Plus

Podpisana została pierwsza umowa w programie Kolej Plus na opracowanie wstępnego studium wykonalności - poinformował w środowym komunikacie prezes PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) Ireneusz Merchel. Jest to projekt “Kolej w Kozienicach - likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego”.

PKP PLK poinformowały w środę, że odbyło się spotkanie z samorządami na drugim etapie Kolei Plus. Wideokonferencja z wnioskodawcami programu Kolej Plus, była czwartym spotkaniem na temat realizacji naboru projektów.

"Liczna obecność wnioskodawców na spotkaniach organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pokazuje zainteresowanie i zaangażowanie w kolejny etap programu Kolej Plus. Cykliczne spotkania pozwalają wyjaśniać wątpliwości i ułatwiają przygotowywanie niezbędnych dokumentów. Jest już jedna podpisana umowa na opracowanie wstępnego studium wykonalności, a dla 15 projektów ogłoszono postępowania przetargowe" - powiedział Merchel.

Z informacji PKP PLK wynika, że na koniec lutego, ze złożonych 75 wniosków, 59 jest na etapie przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego, dotyczącego wstępnego studium planistyczno - prognostycznego (opracowywany jest opis przedmiotu zamówienia przez samorządy).

Dla 15 projektów ogłoszono postępowanie przetargowe. Na projekt "Kolej w Kozienicach - likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego" została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie studium.

Wnioskodawcy poinformowali, że dla 48 przedsięwzięć w budżecie na 2021 r., jest zabezpieczenie finasowania na opracowanie wstępnych studiów planistyczno - prognostycznych.

W drugim etapie samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.

Program Kolej Plus ma być realizowany do roku 2028, ma on zapewnić m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do życia tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez realizatora zadania - spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

Wartość programu to około 6,6 mld zł z czego 5,6 mld zł to środki z budżetu państwa. Pozostały ok. 1 mld zł to pieniądze, które będą musiały wyłożyć samorządy.