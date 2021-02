Podpisano umowę na dokumentację projektową budowy stopnia wodnego na rzece Pisa

Na rzece Pisa ma powstać stopień wodny, co pozwoli poprawić warunki gruntowo-wodne wokół jeziora Roś, Budowa tego stopnia wodnego na rzece Pisie jest też jednym z elementów odtworzeni drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie - poinformowały PAP Wody Polskie.

Rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz poinformowała PAP, że w czwartek w Piszu podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu. W skład budowli wejdą jaz piętrzący, śluza żeglugowa, mała elektrownia wodna oraz przepławka dla organizmów wodnych.

"Koszt opracowania studium wykonalności budowy stopnia wodnego w Piszu to blisko 800 tysięcy złotych. Dokument ma być gotowy do połowy października bieżącego roku" - podała Giełażyn-Sasimowicz. Sama budowa stopnia wodnego na Pisie zaplanowana jest na lata 2026-2028. Koszty inwestycji szacowane są na około 100 mln zł.

Budowa stopnia wodnego na rzece Pisie ma na celu zwiększenie retencji wody w zlewni jeziora Roś i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy, m.in. przesychaniu leżącej nad Rosiem Puszczy Piskiej.

"W jeziorze Roś można potencjalnie retencjonować do 25 mln m sześc. wody, ale obecny brak stopnia wodnego powoduje, iż po wiosennych roztopach i po dużych opadach, woda z jeziora Roś oraz połączonego z nim jeziora Śniardwy, samoczynnie odpływa rzeką Pisą do Narwi. Poziom wody w jeziorze obniża się i tym samym zmniejsza się ilość wody retencjonowanej w jeziorze oraz w systemie jezior" - poinformowała rzeczniczka Wód Polskich w Białymstoku i dodała, że hamowanie odpływu wód za pomocą stopnia wodnego będzie "zatrzymywało" wodę w Rosiu.

"Wyższe stany wód w korycie utrzymujące się przez większą ilość dni w ciągu roku - w stosunku do aktualnie występujących - wydłużą okres żeglugi turystycznej na Pisie" - podała Giełażyn-Sasimowicz zaznaczając, że budowa stopnia wodnego na rzece Pisie jest też jednym z elementów odtworzeni drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie.

Giełażyn-Sasimowicz podała, że Wody Polskie opracowały już koncepcję udrożnienia szlaku żeglownego Pisz - Warszawa, która została podzielona na 4 etapy: Kanał Żerański na odcinku od Jeziora Zegrzyńskiego do Śluzy Żerań - 17 km, Rzeka Narew od miejscowości Pułtusk do Jeziora Zegrzyńskiego wraz z Jeziorem Zegrzyńskim - ok. 35 km, Rzeka Narew od ujścia Pisy w Nowogrodzie do miejscowości Pułtusk oraz rzeka Pisa na całej długości - ok. 80 km.

"W ubiegłym roku udrożniona została Narew na odcinku 62 kilometrów od miejscowości Nowogród do miasta Różan. Usunięte zostały głazy, kamienie, konary drzew oraz szereg niebezpiecznych płycizn i zwężeń, na których mogło dochodzić do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem motorowodniaków" - poinformowała Giełażyn-Sasimowicz.