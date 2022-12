Podpisano umowę na pierwszy etap budowy Krakowskiego Centrum Muzyki

Agencja Rozwoju Miasta Krakowa podpisała w czwartek umowę na pierwszy etap budowy Krakowskiego Centrum Muzyki - obejmujący stan surowy gmachu. Zadanie to będzie kosztować blisko 116,5 mln zł i zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Stan surowy Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej w Cichym Kąciku zrealizuje spółka Mirbud, która wygrała przetarg na to zadanie ogłoszony przez ARMK.

Jak ocenił w czwartek prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, jest to inwestycja wyczekiwana przez wielu, przede wszystkim przez środowisko muzyczne. Budowa centrum muzyki będzie jednym z najważniejszych przedsięwzięć miejskich - wskazał.

Według Agencji Rozwoju Miasta Krakowa budynek Krakowskiego Centrum Muzyki ma być gotowy w 2024 roku.

Prezes ARMK Jan Pamuła przekazał, że zgodnie z planami na 3-hektarowej działce w krakowskim Cichym Kąciku powstanie nowoczesna sala koncertowa z widownią na tysiąc miejsc, wyposażona w scenę dla 120 muzyków i balkon mogący pomieścić 80-osobowy chór. W gmachu zaplanowano także aulę na 300 osób, wielofunkcyjne sale prób, garderoby, biura miejskich orkiestr, a także przestrzeń kreatywną z miejscem na edukację muzyczną.

Wykonanie stanu surowego kompleksu muzycznego przy ul. Piastowskiej ma kosztować blisko 116,5 mln zł, z czego 99 mln zł zostanie pokryte w ramach Funduszu Polski Ład. Jak wskazały władze miasta, Kraków otrzymał już promesę dotyczącą finansowania tej budowy, a to oznacza stabilne opłacenie tej części inwestycji.

Pozostałą część kwoty potrzebnej do sfinansowania budowy stanu surowego, czyli prawie 17,5 mln zł miasto pokrywa ze środków własnych.

Od początku maja trwa pierwsza inwestycja na tym terenie - budowa trzykondygnacyjnego parkingu na tyłach centrum mieszczącego 194 samochody. Jest ona realizowana zgodnie z planem; oddanie do użytku obiektu zaplanowano w połowie przyszłego roku. Przedsięwzięcie to jest szacowane na ok. 30 mln zł.

