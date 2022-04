Podpisano umowę na projekt rewitalizacji linii kolejowej z Wągrowca do granicy woj. wielkopolskiego

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w piątek umowę na przygotowanie projektu rewitalizacji linii biegnącej z Wągrowca przez Gołańcz do granicy Wielkopolski z województwem kujawsko-pomorskim.

Projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica województwa wielkopolskiego wykona firma PTB Ingenieurbüro für Planung, Technologie und Bauüberwachung Magdeburg GmbH Spółka z o.o. Wartość podpisanego w piątek kontraktu wynosi blisko 3,5 mln zł. Umowę sfinansowano dzięki pieniądzom unijnym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Wykonawca ma określić szczegółowy zakres i optymalne rozwiązania planowanej inwestycji.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, zaznaczył w czasie konferencji prasowej, że choć podpisana umowa dotyczy rewitalizacji około 30 km odcinka linii od Wągrowca do granicy województwa, to w perspektywie służy umożliwieniu podróży z Poznania przez Kcynię do Bydgoszczy.

Jak dodał, tego typu projekty na liniach regionalnych to dawanie szansy budowania tzw. styków. "Aby polska kolej regionalna stanowiła system, a nie zamykała się w obrębie jednego województwa. To bardzo ważne, bo dzięki temu może być bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów" - zaznaczył.

"Ten projekt zakłada, jeśli zostaną zapewnione pieniądze w WRPO na najbliższą perspektywę, że będą również realizowane prace. Prace, dzięki którym poprawimy infrastrukturę pasażerską, dzięki którym odtworzymy odcinek linii, który w tej chwili nie funkcjonuje. To są bardzo dobre informacje dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, ale również województwa kujawsko-pomorskiego" - mówił.

Członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch wskazał, że inwestycja ma już przyznaną decyzję środowiskową. "W tej chwili podpisaliśmy umowę z wykonawcą, a to daje nam realną szansę na przygotowanie dokumentacji, która będzie gotowa w 2023 r." - mówił.

Jak zaznaczył, prace prowadzone na wielkopolskim odcinku linii nr 356 połączą się z pracami prowadzonymi na trasie po stronie województwa kujawsko-pomorskiego. "Dzięki temu udrożnimy alternatywne połączenie między Poznaniem a Bydgoszczą" - podkreślił.

Bresch dodał, że na mierzącym 30 km odcinku rewitalizowanej linii znajduje się obecnie sześć nieczynnych przystanków i stacji. "Bardzo ważnym elementem tego projektu jest budowa nowego przystanku w Wągrowcu" - zaznaczył.

Według założeń na liczącym około 30 km odcinku od Wągrowca do granicy województwa powstanie nowy tor. Odtworzony zostanie niewykorzystywany od 2004 r. szlak Gołańcz - Panigródz. Projekt przewiduje, że zrewitalizowana trasa umożliwi przejazdy z prędkością 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla towarowych. W ramach inwestycji przebudowane mają zostać przejazdy kolejowo-drogowe. Według założeń na trasie powstaną mijanki w Roszkowie Wągrowieckim i Grylewie, dzięki czemu zwiększy się przepustowość linii.

Projekt rewitalizacji fragmentu linii nr 356 ma być gotowy w drugiej połowie 2023 r. Po zapewnieniu finansowania dokumentacja umożliwi realizację inwestycji, przewidywanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.

PKP PLK podpisały wcześniej umowę na opracowanie studium i projekt planowanych prac na linii po stronie województwa kujawsko-pomorskiego. Dokumentacja dla tego odcinka ma być gotowa do końca 2023 r. Inwestycja przewiduje modernizację peronów i przystosowanie niewykorzystywanego obecnie odcinka od granicy województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego do Kcyni.

