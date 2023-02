Podróż Joe Bidena do Polski kosztowała miliony dolarów

Choć podróż prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena na Ukrainę i do Polski ma wiele punktów, które owiane były i będą tajemnicą, to jednak koszty takich wizyt są do oszacowania.

Próby oszacowania kosztów podróży prezydenta USA Joe Bidena podjęła się redakcja Business Insidera. Zadanie niełatwe, bo Biały Dom oficjalnie nie chwali się takimi informacjami.

Taką kalkulację – według BI – da się jednak przeprowadzić w oparciu o informacją zestawione w raportach Government Accountability Office (GAO). GAO to amerykański odpowiednik naszej Najwyższej Izby Kontroli.

Z dokumentów poświęconych trzem zagranicznym wizytom prezydenta Billa Clintona w 1998 r. wynika, że trzydniowa podróż do Chile kosztowała 10,5 mln dol., ośmiodniowa podróż do Chin 18,8 mln dol., a kilkudniowa (23 marca - 2 kwietnia) wizyta w sześciu afrykańskich państwach pochłonęła 42,8 mln dol. Zestawienie nie zawiera wydatków Secret Service.

Ile kosztowałoby to teraz amerykańskiego podatnika?

Business Insider postanowił przemnożyć kwoty podane w raporcie GAO przez wskaźnik zakumulowanej inflacji CPI odnotowanej pomiędzy 1998 r. a końcem 2022 r. Po takich działaniach okazuje się, że koszty według aktualnej wartości pieniądza wyniosłyby: Chile 19 mln dol., Chiny 34 mln dol., państwa afrykańskie 77,46 mln dol.

Kontrolerzy GAO kilka lat temu sprawdzili wydatki na podróże Donalda Trumpa do jego hotelu w Mar-a-Lago w 2017 r. Trzy prezydenckie wyloty kosztowały wtedy podatnika łącznie 13,6 mln dol. Na tę kwotę złożyło się ok. 10,6 mln dol., które pochłonęło wykorzystanie państwowych samolotów oraz łodzi.

Godzina lotu Air Force One jest szacowana na ok. 206 tys. dol. Poza tą maszyną w trakcie podróży amerykańskiego prezydenta podrywane z ziemi są również samoloty z systemem AWACS. BI przypomina, że w trakcie kijowskiej wizyty Joe Bidena nad polskim niebem znajdowały się aż trzy takie maszyny.

Polska część wydatków podróży Bidena. Nie tylko policja

Kolejne 3 mln dol. to koszt wynagrodzeń, transportu, zakwaterowania i wyżywienia pracowników prezydenckiej administracji.

Do tego trzeba wliczyć koszt pobytu amerykańskiej delegacji w warszawskim hotelu Marriott.

Dodatkowe koszty to te poniesione m.in. przez polską policję, która – w koordynacji z Secret Service – zabezpiecza wizytę prezydenta Joe Bidena w Polsce.

