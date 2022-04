Podwojenie kosztu raty kredytu to tylko kwestia czasu. Czeka nas spirala zadłużenia?

W środę Rada Polityki Pieniężnej ponownie podniesie stopy procentowe w Polsce. Raty kredytów wzrosną w zależności od rozmiaru podwyżki. Analitycy rysują różne scenariusze, ale każdy z nich uderza w kredytobiorców.

Podwyżka o 1 pkt. proc.; referencyjna stopa proc. 4,5 proc.

Podwyżka o 1,25 pkt. proc.; referencyjna stopa proc. 4,75 proc.

Rynek wycenia więcej podwyżek i WIBOR powyżej 6 proc.

Scenariusz numer cztery zakłada wzrost referencyjnej stopy do poziomu 4,5 proc. Przy kwocie kredytu 300 tys. zł i okresie spłaty wynoszącym 30 lat rata wzrośnie o 199 zł, jeśli okres spłaty wynosi 10 lat podwyżka miesięcznej raty wyniesie 153 zł.Scenariusz numer pięć zakłada wzrost referencyjnej stopy do poziomu 4,75 proc. Przy kwocie kredytu 300 tys. zł i okresie spłaty wynoszącym 30 lat rata wzrośnie o 250 zł, jeśli okres spłaty wynosi 10 lat podwyżka miesięcznej raty wyniesie 192 zł.Czytaj także: Raty kredytów mogą zdrożeć ponad 100 proc. Środowa podwyżka stóp nie będzie ostatnią w bieżącym cyklu, niezależnie od skali zacieśnienia polityki monetarnej. W 2022 roku stopy procentowe mają wzrosnąć do poziomu co najmniej 5 proc.Notowania kontraktów terminowych, na które powołuje się Expander, sugerują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy WIBOR 3M może wynieść 6,25 proc., a WIBOR 6M aż 6,5 proc. W takim przypadku raty opisanych wyżej kredytów wzrosłyby odpowiednio do 2 426 zł i 2 476 zł, czyli o ponad 90 proc.W opinii Bartosza Sawickiego, analityka Cinkciarz.pl realne wydaje się utrzymywanie kilkuprocentowych stóp procentowych przez wiele kwartałów. Oznacza to, że wysokie na tle poprzednich lat raty kredytów dodatkowo wzrosną i szybko nie spadną.- Rynki finansowe zakładają obecnie, że cykl podwyżek powinien zatrzymać się w okolicy 6 proc. Realizacja takiego scenariusza dla przykładowego kredytu na 30 lat i o wartości 300 tysięcy złotych zaciągniętego w drugiej połowie ubiegłego roku oznacza skok miesięcznej raty z niecałych 1200 do około 2300 złotych. Rata kredytu w kilkanaście miesięcy może wzrastać nawet o około 100 proc. - wskazuje analityk Cinkciarz.pl.Jeżeli do rosnących rat kredytów dodamy ponad 10-proc. wskaźnik inflacji i aż 30-proc. wzrost cen paliw w ciągu zaledwie jednego miesiąca (marca) otrzymujemy niepokojącą mieszankę, której wiele gospodarstw domowych (zwłaszcza tych zadłużających się w okresie zerowych stóp) może nie wytrzymać.Czytaj też: NBP ma problem. Nawet teoria ekonomii przestaje mieć zastosowanie