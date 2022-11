Podwyżka ZUS będzie gwoździem do trumny dla wielu mikrofirm

Podwyżka w przyszłym roku składki ZUS dla przedsiębiorców będzie gwoździem do trumny dla wielu mikrofirm – ocenił w poniedziałek rzecznik MŚP Adam Abramowicz.

Abramowicz przypomniał, że sektor MŚP w dialogu z rządem uzyskał już wprowadzenie maksymalnej ceny za energię elektrycznej 785 zł za megawatogodzinę, obowiązującej wstecz od 24 lutego br. i oczekuje na ogłoszenie - również dla tego sektora - maksymalnej ceny paliwa gazowego.

"Liczymy także na to, że rząd weźmie pod uwagę nasze postulaty, jeśli chodzi o ułatwienia. Nadchodzi spowolnienie gospodarcze i niezwykle ważne jest, żeby wprowadzić do prawa zmiany, które pozwolą firmom przejść trudny okres. Jednym z najważniejszych postulatów rzecznika MŚP i przedsiębiorców zrzeszonych w radzie przy rzeczniku jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców" - przypomniał Abramowicz.

Przypomniał, że w 2023 r. składka ZUS dla przedsiębiorców wzrośnie o 17 proc., czyli o ok. 200 zł, sięgając ok. 1,4 tys. zł (bez składki zdrowotnej). "Dla wielu maleńkich mikrofirm jest to kwota zaporowa, stąd mówimy o wielu zamknięciach i zawieszeniach firm" - wskazał rzecznik.

"Jeżeli rząd nie zareaguje i parlament nie uchwali zmiany, ta podwyżka będzie gwoździem do trumny dla wielu mikrofirm" - ocenił Abramowicz. "Na pewno jest to jeden z czynników, wobec których mikrofirmy będą miały w przyszłym roku ogromne trudności" - dodał.

"My proponujemy, żebyśmy wprowadzili system niemiecki: w Niemczech składka na ubezpieczenie społeczne jest dla przedsiębiorców dobrowolna. Powstał komitet inicjatywy obywatelskiej, przedsiębiorcy zbierają podpisy" - zasygnalizował Abramowicz.

Jak uzupełnił, wśród postulatów rzecznika MŚP i działającej przy nim rady jest także zniesienie biurokratycznych barier, zniesienie obowiązków sprawozdawczych dla mikrofirm czy skrócenie czasu postępowań w sądach gospodarczych.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl