Podwyżki cen nawozów i energii elektrycznej wywołają wzrost cen żywności

W ocenie prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza trzeba pilnie rozwiązać problem wynikający z bezprecedensowych podwyżek cen nawozów sztucznych i środków ochrony roślin - tak, aby na wiosnę i następnie w lecie nie było tragedii na rynku żywności. Należy również wypracować mechanizm wsparcia dla rolników, gdyż opłacalność produkcji jest bardzo niska.

Czy uprawiany przez polskiego rolnika w szklarniach ogórek, pomidor, papryka, nie wspominając już o przysłowiowych nowalijkach, zostanie skutecznie wyparty przez dostawy z Turcji, krajów północnej Afryki czy wręcz Ukrainy i Ameryki Południowej?Opłacalność produkcji spadła w sposób drastyczny. To trudny czas dla producentów i konsumentów. Dziś warto zapytać, jak szybko zostanie opracowana skuteczna strategia wsparcia rodzimej produkcji i przetwórstwa żywności. Upływający czas działa na niekorzyść wszystkich.Nadal nie ma Narodowego Holdingu Spożywczego, który byłby naturalnym wsparciem dla rodzimego rolnictwa. Nie mamy także spółek producenckich - wzorem Austrii czy państw Beneluxu. Rolnicy mogliby wypracować dodatkową marżę, uczestnicząc w przerobie i przetwórstwie plonów. Takie podmioty mogłyby dostać wsparcie w postaci preferencyjnych kredytów czy dofinansowania swojej produkcji.Rolnictwo i branża rolno-spożywcza należą do najważniejszych w naszym eksporcie. Zdrowa i przede wszystkim dobra żywność powinna być także dobrze i skutecznie promowana.Mam wrażenie, że akcyjna działalność dotycząca lansowania jednego produktu czy jednego rynku nie do końca spełnia oczekiwania producentów. Za mało pozyskujemy nowych rynków. A przecież dla wielu producentów eksport może stać się jedyną szansą na zwiększenie dochodów.