Podwyżki płac w górnictwie czy służbie zdrowia napędzają wzrost cen

Najgroźniejszym krajowym źródłem inflacji są podwyżki płac w uprzywilejowanych obszarach sektora państwowego - uważa profesor Grażyną Ancyparowicz, od lat związana z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową imienia Wojciecha Korfantego. Od 9 lutego 2016 przez 6 lat nasza rozmówczyni była członkiem Rady Polityki Pieniężnej wybranym przez Sejm RP.

Jeżeli jednak inflacja jest zbyt niska (a szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z uporczywą deflacją), to gospodarka przypomina wysuszoną glebę, na której nic nie urośnie.Optymalny poziom inflacji jest określony przez cel inflacyjny, jaki ustala organ odpowiedzialny za utrzymanie siły nabywczej pieniądza w Polsce – jest to Rada Polityki Pieniężnej. Biorąc pod uwagę obecny i przewidywany stan gospodarki krajowej oraz zewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne. Decyzje tego gremium są podejmowane na podstawie analiz, opracowań i ekspertyz „staff-u” NBP, profesjonalnie sporządzanych prognoz oraz wiedzy i własnych doświadczeń członków RPP.Cel inflacyjny powinien być ustalany z punktu widzenia sytuacji gospodarczej w dłuższej perspektywie czasowej (co najmniej 5 lat), ponieważ jest to okres umożliwiający planowanie cyklów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach.Obecnie cel inflacyjny w Polsce wynosi 2,5 proc. i mieści się w przedziale 1,5-3,5 proc. Nie powinien podlegać korekcie, chociaż rzeczywista inflacja jest znacznie wyższa, ma on bowiem charakter wartości pożądanej, służącej jako punkt odniesienia do oceny niedoskonałej rzeczywistości.- Zdecydowało o tym wiele czynników. Po pierwsze, przemysł, rolnictwo i budownictwo pracowały pełną parą, osiągając rekordowe wyniki.Po drugie, branże najbardziej dotknięte restrykcjami sanitarnymi (hotelarstwo, gastronomia, rekreacja) mają stosunkowo niewielki (nieco powyżej 2 proc.) udział w tworzeniu polskiego PKB.Po trzecie, wysoki napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych podtrzymywał koniunkturę i promował eksport w ramach ponadnarodowych sieci dostawczych.Po czwarte, bardzo istotna okazała się wysoka elastyczność działania polskich przedsiębiorców, którzy szybko dostosowywali się do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach pandemii oraz związanych z tym restrykcji; zaowocowało to znakomitymi (jak na warunki kryzysowe) wynikami większości naszych przedsiębiorstw.Po piąte, płynny kurs polskiej waluty sprzyjał eksporterom, czego wymiernym rezultatem były bardzo dobre wyniki w eksporcie – pomimo słabej koniunktury w gospodarce światowej, pozwoliły osiągnąć dodatnie saldo w obrotach handlowych z zagranicą.Nie można też zapomnieć o implementowaniu kolejnych tarcz antykryzysowych, które NBP wspierał wszystkimi dostępnymi instrumentami w najtrudniejszych dla gospodarki momentach, szczególnie zaś w pierwszym, kryzysowym okresie (lockdown w okresie marzec-czerwiec 2020 r). Współpraca rządu z polskim bankiem centralnym nie tylko uratowała wiele małych firm przed bankructwem, a pracowników przed masowymi zwolnieniami z pracy, ale także umocniła dość powszechne poczucie, że w obliczu poważnego zagrożenia cała społeczność (zarówno firmy, jak i obywatele) nie zostanie pozostawiona sama sobie, ale może liczyć na zrozumienie i wsparcie władz centralnych.- W znacznej mierze tak. Jest jednak jeszcze jeden ważny aspekt obecnej sytuacji na rynku paliw. Gwałtowny wzrost cen nośników energii spowodował szybki wzrost światowych cen żywności, co jest szczególnie dotkliwe dla najuboższych warstw społecznych. Wymowa danych statystycznych jest jednoznaczna. Inflacja na rynku towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce w grudniu 2021 wyniosła 8,6 proc. rok do roku, natomiast po wyłączeniu cen żywności i energii wskaźnik ten obniża się do 5,3 proc. (spada aż o 3,3 pkt. proc.).Dlatego nie można było czekać na uspokojenie globalnego rynku paliw, ale podjęto szybkie przeciwdziałania w skali krajowej. Rząd zdecydował o obniżeniu podatku VAT i akcyzy w sektorze energetycznym oraz w energochłonnych gałęziach produkcji na rzecz rolnictwa, a także obniżył podatek VAT w dziale artykułów spożywczych. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej poparła stanowisko Prezesa NBP i zdecydowała o sukcesywnym podwyższaniu stóp procentowych, aby tym sposobem ograniczyć presję popytową i również przyczynić się do opanowania trendu inflacyjnego.- Płynny (chociaż względnie stabilny, z lekką tendencją aprecjacyjną w długim okresie) kurs złotego jest ważnym instrumentem amortyzującym wstrząsy zewnętrzne. Instrumenty kształtowania polityki monetarnej w Polsce pozostają obecnie w gestii krajowych gremiów decyzyjnych. Tę przewagę utracilibyśmy po przystąpieniu do strefy euro, ponieważ nasz wpływ na politykę Europejskiego Banku Centralnego (EBC) byłby niewielki.Polityka i decyzje EBC są dostosowane do potrzeb paru dominujących politycznie i gospodarczo państw Eurolandu, a nie do sytuacji mniej znaczących krajów i ich gospodarek. Niestety, nie wszyscy to rozumieją, ulegając argumentom wpływowego lobby forsującego szybkie przystąpienie Polski do strefy euro.- Wprawdzie w traktacie akcesyjnym zobowiązaliśmy się do przystąpienia do unii walutowej, lecz równocześnie zastrzegliśmy sobie prawo do derogacji – odroczenia – terminu wprowadzenia euro. Obecnie nie spełniamy i jeszcze długo nie będziemy spełniać warunków dotyczących zbieżności wskaźników referencyjnych – tak zwanych warunków konwergencji nominalnej. A zatem kwestia wyboru optymalnego kursu złotego w stosunku do euro dotyczy bliżej nieokreślonej przyszłości, chociaż od wielu lat jest przedmiotem intelektualnych sporów kadry akademickiej, zagrzewanych do boju przez niektórych polityków i lobbystów powiązanych z rynkiem finansowym.Termin jak najszybszego wprowadzenia euro, a przynajmniej ustanowienia sztywnego kursu polskiej waluty wobec tej waluty, pozostaje także sferą zainteresowania inwestorów z FOREX-u, którzy znajomość długofalowych trendów w kursach wymiennych walut są w stanie zamienić na gotówkę.Optymalny kurs złotego w stosunku do euro powinien być taki, aby był on korzystny dla funkcjonowania i rozwoju polskiej gospodarki, taki kurs mamy i tak powinno pozostać aż do ewentualnego przystąpienia naszego kraju do ERM II, co jest sprawą odległą zważywszy nie tylko na wskazane wyżej powody, ale także z uwagi na fakt, że ze strony instytucji Unii Europejskiej wysuwane są pod adresem Polski liczne zastrzeżenia i kontrowersje natury prawnej, które taką decyzję wykluczają.- Mówiąc o związku transferów finansowych z inflacją i stanem zadłużenia sektora publicznego, nie można pominąć ukrytych dotacji na rzecz wielkich korporacji międzynarodowych, które są w stanie wymusić przyznanie im przywilejów (o których żaden krajowy przedsiębiorca nie może nawet marzyć) poprzez uzależnienie lokalizacji inwestycji od uzyskania wieloletnich zwolnień podatkowych lub finansowania rozbudowy potrzebnej im lokalnej infrastruktury z zasobów budżetowych sektora publicznego.Natomiast zależność inflacji od obecnych transferów socjalnych jest minimalna, i tak pozostanie dopóki owe transfery będą umiarkowane oraz będą dotyczyły tylko najuboższych grup społecznych, dla których taka pomoc jest niezbędna do przetrwania. Inflacja w Polsce w niewielkim stopniu była dotychczas generowana przez łagodną politykę fiskalną. Ma pochodzenie głównie globalne i europejskie (np. polityka dekarbonizacyjna, manipulowanie dostawami gazu celem wymuszenia ustępstw politycznych) lub pandemiczne (koszt tarcz antykryzysowych, który już znacznie przekroczył 300 mld zł).Najgroźniejszym krajowym źródłem inflacji są podwyżki płac w uprzywilejowanych obszarach sektora państwowego, na przykład w górnictwie, służbie zdrowia czy służbach mundurowych, które w pozostałych grupach społecznych rozbudzają podobne, skądinąd uzasadnione, żądania płacowe. W skali ogólnopolskiej, do tej pory wydajność pracy była wyższa od dynamiki wynagrodzeń, więc sytuacja była pod kontrolą.Spirala inflacyjna powstaje wówczas, gdy w umysłach polityków, przedsiębiorców, handlowców i konsumentów związek płac z aktualną inflacją zostaje zastąpiony żądaniami płacowymi wynikającymi z oczekiwań inflacyjnych, na co Narodowy Bank Polski zareagował zacieśnianiem polityki pieniężnej.Transfery socjalne określane mianem tarcz antyinflacyjnych, adresowane do najuboższych grup społecznych, mają niewiele wspólnego z dynamiką cen. Inflacja nie bierze się stąd, że emeryt zrobi sobie jajecznicę z dwu jaj zamiast jednego, a dziecko będzie chodziło w nowych, a nie w dziurawych bucikach. Pomoc rządu ma w zamyśle przejściowo łagodzić dolegliwość rosnących kosztów utrzymania mieszkań najuboższych gospodarstw domowych i niektórych obiektów użyteczności publicznej (czynsz, woda, utylizacja odpadów, energia elektryczna, gaz, żywność).Jest to rozwiązanie doraźne; prędzej lub później nastąpić musi powrót do obniżonych stawek VAT i akcyzy do normalnego poziomu. Byłoby bardzo pożądane, aby uniknąć kolejnego szoku cenowego i odejścia od preferencyjnych stawek po ustabilizowaniu inflacji w górnej granicy celu inflacyjnego NBP. Niestety – w roku bieżącym nie ma szans na sprowadzenie inflacji do tego poziomu, więc trzeba będzie nauczyć się z nią żyć, podobnie jak uczymy się żyć i normalnie funkcjonować, mimo zagrożeń wywołanych koronawirusem i globalnym kryzysem.