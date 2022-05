Podwyżki stóp procentowych już działają, tylko w inflacji tego nie widać

Wypełniając przestrzeń do podwyżek stóp procentowych, trzeba będzie mieć jednak na uwadze prawdopodobnie coraz większe wyczulenie na wzrost gospodarczy, czy nie nastąpiło zbyt silne osłabienie jego dynamiki - mówi w rozmowie z WNP.PL profesor Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Jest przestrzeń do podwyżek stóp procentowych. - Widzę wystarczająco bezpieczny bufor do ich dalszego wzrostu - zapewnia profesor Cezary Kochalski.

Stopy procentowe, jak twierdzi prof. Kochalski, już zaczynają działać, chociaż tego nie widać w odczytach inflacji.

Trzeba pamiętać, że podwyżki stóp procentowych nie tylko obniżają inflację, ale osłabiają wzrost gospodarczy.

Czy kolejne podwyżki stóp procentowych są w obecnych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych konieczne?

- W ostatnich kwartałach wzrosło ryzyko utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie i dlatego została podniesiona stopa referencyjna do poziomu 5,25 procent. Podjęte decyzje o podwyżkach stóp powinny być, moim zdaniem, interpretowane jako determinacja i zapewnienie, że inflacja w średniorocznym okresie obniży się do celu NBP oraz że wypełniany jest mandat dbałości o stabilność cen.

Z oceny kształtowania się inflacji i tempa wzrostu gospodarczego wyciągam wniosek, że jest nadal przestrzeń do podwyżek stóp procentowych. Mamy wysoką inflację i ciągle solidny wzrost gospodarczy. W I kwartale tego roku dynamika PKB była relatywnie wysoka. Widzę wystarczająco bezpieczny bufor do ich dalszego wzrostu.

Obniżenie inflacji do poziomu średniookresowego celu NBP i jednocześnie utrzymanie solidnego wzrostu gospodarczego będzie na pewno dużym wyzwaniem polityki pieniężnej. Musimy sprostać temu wyzwaniu przy silnych szokach podażowych, przy oczekiwaniu spowolnienia globalnego wzrostu oraz niepewności co do skutków rosyjskiej agresji w Ukrainie. Dlatego do podwyżek stóp procentowych trzeba będzie podchodzić w sposób wyjątkowo wyważony.

Czy można mówić o efektywnym współdziałaniu RPP i NBP z rządem w sprawie skutecznego przeciwdziałania wzrostowi poziomu inflacji?

- Wypełniając mandat stabilności cen, w obecnych uwarunkowaniach podnosimy stopy procentowe. Nie możemy pozwolić na utrwalenie wysokiej inflacji, musimy podejmować działania antyinflacyjne.

Moim zdaniem ostatnie decyzje o podwyżkach stóp procentowych będą oddziaływać ograniczająco na popytowy komponent inflacji, na oczekiwania inflacyjne, a także mają znaczenie dla dynamiki cen importu.

Nie mam przy tym wątpliwości, że podejmując decyzje w warunkach dużej niepewności, w tym między innymi co do kształtowania się w przyszłości cen surowców oraz popytu zewnętrznego – w istotnym stopniu w związku z rozwojem agresji zbrojnej w Ukrainie – że musimy brać pod uwagę ewentualne kolejne zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Oceniając zachodzące procesy inflacyjne, trzeba oczywiście zwracać uwagę na posunięcia rządu. Tarcza antyinflacyjna jest tego dobrym przykładem. Przyczynia się na pewno do rozłożenia w czasie uciążliwości wynikających z inflacji. Kwestią fundamentalną jest bez wątpienia czas obowiązywania tarcz, ich zniesienie może wiązać się z powrotnym wzrostem cen, które tarcza hamowała.

Ale i inne działania trzeba obserwować z perspektywy realizowanej polityki monetarnej. Jeżeli bowiem działania rządu wzmacniają popytowy komponent inflacji, to my musimy w walce z inflacją adekwatnie zareagować, podnosząc stopy po to, by osiągnąć średniookresowy cel inflacyjny. Takie jest nasze zadanie.

Kiedy można się spodziewać, że decyzje podjęte przez RPP zaczną efektywnie działać i na ile poziom stóp procentowych może osłabić dynamikę wzrostu PKB w tym, a także w kolejnym roku?

- Co do zasady stopy procentowe oddziałują na inflację i koniunkturę gospodarczą z opóźnieniem. Najczęściej wskazuje się, że za kilka kwartałów. Myślę, że podwyżki stóp już zaczynają działać, chociaż tego nie widać explicite w odczytach inflacji. Przypomnę, że najbliższe kwartały, zgodnie z projekcją NBP, to kwartały wysokiej inflacji. Dopiero w drugiej połowie 2023 roku wyłania się obraz słabnącej dynamiki inflacji konsumenckiej.

Podwyżki stóp procentowych nie tylko obniżają inflację, ale i osłabiająco wpływają na wzrost gospodarczy. Póki co wzrost gospodarczy jest solidny. Wypełniając przestrzeń do podwyżek stóp procentowych, trzeba będzie mieć jednak prawdopodobnie coraz większe wyczulenie na wzrost gospodarczy, czy nie nastąpiło zbyt silne osłabienie jego dynamiki.

