Podwyżki stóp procentowych się nie zakończyły

Stopy będziemy podnosić w skali i tempie adekwatnym do napływających danych makroekonomicznych. Zaś celem zaostrzania polityki pieniężnej pozostaje niezmiennie sprowadzenie inflacji w granice celu, to jest poniżej 3,5 procent, tak szybko, jak będzie to możliwe - mówi w rozmowie z WNP.PL członek RPP prof. Rafał Sura.

Dodam, że działania RPP i zarządu w zakresie wzmacniania polskiej waluty są komplementarne i w perspektywie minionych tygodni przynoszą zamierzony przez Narodowy Bank Polski efekt.Czytaj także: RPP tłumaczy decyzję. Tak wysokich stóp procentowych nie było od 10 lat - Dostępne nam prognozy inflacji wskazują, że w najbliższych miesiącach roczna dynamika cen będzie przekraczać 10 procent w ujęciu rok do roku, a więc powyżej projekcji marcowej. Inflację bazową mamy powyżej 7 procent, a dalszy jej wzrost wynikał z oczekiwanego przyspieszenia rocznej dynamiki cen - zarówno towarów nieżywnościowych, jak i usług - wskutek utrzymujących się problemów w ramach globalnych łańcuchów dostaw, dotykających głównie branżę motoryzacyjną, a także silnie rosnących kosztów produkcji - zwłaszcza energii i pracy.Silny wzrost cen energii, utrzymujące się ograniczenia podażowe i zaburzenia w transporcie międzynarodowym, jak również opóźnienia w procesie kształtowania się cen stanowią pierwotny impuls do wzrostu cen znaczącej części koszyka CPI. Równocześnie, ze względu na płytką i krótkotrwałą recesję po wybuchu pandemii oraz szybki proces odbudowy gospodarki, koniunktura w Polsce jest korzystna. To nasila presję cenową o kosztowym i popytowym charakterze, pomimo wprowadzenia tarcz antyinflacyjnych. Wspomniane przeze mnie tarcze ograniczają inflację, ale niestety tylko w trakcie ich obowiązywania, średnio o dwa punkty procentowe.Czytaj także: Czeka nas długa walka z inflacją i to nawet dwucyfrową Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wzrost dynamiki kredytów dla gospodarstw domowych wyhamował, a w kierunku obniżenia spożycia prywatnego będzie oddziaływać pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę.Dodatkowo przewidywany wysoki wzrost inflacji CPI oraz podwyżki stóp będą w coraz większym stopniu ograniczać wydatki konsumentów poprzez zmniejszenie siły nabywczej gospodarstw domowych oraz zwiększenie ich skłonności do oszczędzania, co powinno poprawić płynność całego sektora bankowego, która została w ostatnich tygodniach osłabiona.- Pamiętać należy, że RPP zaostrzając tak zdecydowanie politykę pieniężną, nie spowoduje radykalnego schłodzenia gospodarki, co w efekcie doprowadziłoby do znacznego wzrostu bezrobocia czy scenariusza stagflacji w Polsce.Krajowa koniunktura znajdzie się pod wpływem negatywnego szoku podażowego będącego efektem: nałożenia sankcji na Rosję w związku z jej agresją na teren Ukrainy, wcześniejszych wzrostów cen surowców energetycznych na rynkach światowych, wyższych kosztów zakupu uprawnień do CO2 oraz zaburzeń łańcucha dostaw.W dalszym horyzoncie w większym stopniu niekorzystnie na perspektywy wzrostu gospodarczego będą oddziaływać oczekiwane spowolnienie aktywności za granicą oraz istotny spadek napływu funduszy europejskich po zakończeniu wydatkowania środków z perspektywy 2014-2020.Dlatego też, zaostrzając politykę pieniężną w Polsce, i tym samym doprowadzić do znaczącego wzrostu bezrobocia czy zmaterializowania się - na tę chwilę mało prawdopodobnego - scenariusza stagflacji w Polsce.W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej, nie można przewidzieć rozwoju przyszłych zdarzeń gospodarczych, wobec czego oczekiwanie od przedstawicieli władz monetarnych deklaracji, o ile i w jak długiej perspektywie stopy procentowe będę szły w górę, jest bezcelowe.Osobiście uważam, że stopy będziemy podnosić w skali i tempie adekwatnym do napływających danych makroekonomicznych. Zaś celem zaostrzania polityki pieniężnej pozostaje niezmiennie sprowadzenie inflacji w granice celu, to jest poniżej 3,5 procent, tak szybko, jak będzie to możliwe.