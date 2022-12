Podwyżki stóp procentowych wystarczająco tłamszą inflację. To koniec wzrostów

To prawdopodobnie koniec całego cyklu podwyżek stóp procentowych. Wznowienie podwyżek jest mało prawdopodobne - oceniają ekonomiści odnosząc się do decyzji RPP w sprawie stóp procentowych. Wskazali też, że początek cyklu luzowania polityki monetarnej to maj 2023 r.

Wznowienie cyklu podwyżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach jest mało prawdopodobne - wskazał analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik.

Rada Polityki Pieniężnej trzeci miesiąc z rzędu pozostawiła stopy procentowe bez zmian, czyli uważa, że dotychczasowy cykl podwyżek stóp wystarczająco tłamsi inflację - ocenili ekonomiści PKO BP.

To prawdopodobnie koniec całego cyklu podwyżek stóp procentowych - wskazał ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusza Zielonki po środowej decyzji RPP.

Narodowy Bank Polski poinformował, że Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 6,75 proc, stopa lombardowa - 7,25 proc., stopa depozytowa - 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli - 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Trzeci miesiąc z rzędu bez zmian stóp procentowych

"Rada Polityki Pieniężnej trzeci miesiąc z rzędu pozostawiła stopy procentowe bez zmian (stopa referencyjna wynosi 6,75 proc.). Rada uważa, że dotychczasowy cykl podwyżek stóp w Polsce, w połączeniu z zacieśnieniem monetarnym największych banków centralnych, wystarczająco tłamsi inflację" - przekazali w komentarzu ekonomiści z Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego. Jak dodali, "to umożliwia przedłużanie pauzy w cyklu podwyżek stóp".

Według PKO BP komunikat NBP, podobnie jak w poprzednich miesiącach, nie dostarcza wielu nowych informacji.

"RPP dostrzega sygnały ograniczania presji inflacyjnej na świecie oraz postępujące spowolnienie wzrostu gospodarczego w kraju. Podobnie jak w poprzednim komunikacie zapisano, że inflacja ma wracać do celu stopniowo, a sprzyjałoby temu umocnienie złotego" - wskazali ekonomiści.

Jak zauważa PKO BP, z wypowiedzi medialnych członków Rady wynika, że dla większości z nich obecny poziom stóp, w świetle dostępnych danych, jest optymalny. "Sprowadzi inflację w kierunku celu, przy ograniczeniu ryzyka zduszenia gospodarki i utraty stabilności gospodarczej. Członkowie podkreślali wysoką niepewność oraz przypominali, że decyzje RPP zapadają z posiedzenia na posiedzenie, zależnie od napływających danych. W tym kontekście informacje, które napłynęły od posiedzenia RPP w listopadzie, wzmacniają argumentację o spowolnieniu gospodarczym, jego dezinflacyjnym oddziaływaniu i stopniowym uwidacznianiu się opóźnionych efektów podwyżek stóp" - wskazali ekonomiści PKO BP.

Ich zdaniem dotychczas najdobitniej efekty te widoczne były na rynku kredytowym i mieszkaniowym. "Gwałtowne wyhamowanie dynamiki konsumpcji w III kw. 22 (wyraźnie poniżej poziomu założonego w ostatniej projekcji inflacyjnej) można interpretować jako sygnał, że efekty podwyżek stóp rozlewają się szerzej na gospodarkę" - ocenili.

W opinii ekonomistów PKO BP ostatnie dane o PKB, inflacji, jak i te zagraniczne (początki dezinflacji i sygnały finalizowania podwyżek stóp przez EBC i Fed) utwierdzają w przekonaniu, że "trwająca obecnie przerwa w cyklu okaże się jego definitywnym końcem". "W drugiej połowie 2023 przewidujemy nieznaczne obniżki stóp. Niemniej, na dziś, Rada nie zamknęła sobie furtki do ewentualnych dalszych podwyżek stóp, gdyby były one konieczne" - wskazali ekonomiści.

Wznowienie cyklu podwyżek stóp procentowych jest mało prawdopodobne

Wznowienie cyklu podwyżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach jest mało prawdopodobne - wskazał analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Marcin Klucznik odnosząc się do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która nie zmieniła stóp procentowych NBP.

Jak podkreślił analityk PIE Marcin Klucznik, to już trzecie posiedzenie RPP bez podwyżki stóp procentowych. Dodał, że w Polsce są one na podobnym poziomie jak w pozostałych państwach regionu np. Czechach (7 proc.) czy Rumunii (6,75 proc.).

Zdaniem analityka zatrzymanie cyklu podwyżek oznacza niewielki spadek stóp na rynku międzybankowym i oprocentowania kredytów hipotecznych. Wskazał, że w ciągu miesiąca WIBOR 3M spadł z 7,6 do 7,2 proc. "Stopa ta zależy od prognozowanych decyzji RPP w kolejnych 3 miesiącach. Jeszcze niedawno ekonomiści spodziewali się, że Rada podniesie stopy procentowe NBP powyżej 7 proc., co pociągało także wzrost stóp rynkowych" - tłumaczył analityk.

Jak dodał, obecnie analitycy oczekują zatrzymania cyklu podwyżek - w takich warunkach WIBOR powinien być nieco wyższy od stopy NBP.

Klucznik zauważył, że dotychczasowe podwyżki stóp zatrzymały sprzedaż kredytów hipotecznych. "Kwota nowo udzielanych kredytów spadła w ciągu roku z 8,5 do 2,2 mld złotych miesięcznie - to najniższe wyniki od ponad 5 lat. Słabe wyniki w sektorze budowlanym oznaczają wyhamowanie wzrostu cen mieszkań - dalsze pogorszenie wyników deweloperów może oznaczać ograniczone przeceny" - ocenił analityk PIE.

W jego opinii wznowienie cyklu w najbliższych miesiącach jest mało prawdopodobne. "Już teraz obserwujemy anemiczne wyniki sprzedaży detalicznej oraz słabnący przemysł. Na początku przyszłego roku wyniki będą jeszcze niższe - NBP spodziewa się spadku PKB o 0,8 proc. Pesymizm gospodarczy rośnie także w USA i strefie euro. Spowolnienie gospodarcze oznacza wyhamowanie inflacji - zarówno globalnie, jak i w Polsce" - wskazał Klucznik.

Cykl luzowania polityki monetarnej może mieć swój początek w maju 2023 r.

"To prawdopodobnie koniec całego cyklu podwyżek, choć na konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego nie padną takie deklaracje" - wskazał Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Dodał, w tej chwili RPP będzie utrzymywała postawę "wyczekiwania i obserwowania".

"Prawdopodobnie, gdyby projekcja inflacyjna i wzrostu gospodarczego przygotowana przez NBP zrealizowała się, tzn. obserwowalibyśmy faktyczną recesję w I kwartale 2023 r., to cykl luzowania polityki monetarnej prawdopodobnie będzie miał swój początek w okolicach maja przyszłego roku" - ocenił Zielonka.

Według eksperta działania NBP w walce z inflacją nie miały racji bytu przy tak głęboko, ale też zewnętrznie zakorzenionej inflacji. "Albo należało się decydować na bardziej zdecydowane ruchy na stopach procentowych, tak aby osiągnąć ich dodatnią realną wartość albo przyjąć postawę wyczekiwania i obserwacji" - wskazał. "Tak zrobił EBC przez pierwsze miesiące po wybuchu wojny w Ukrainie" - zaznaczył Zielonka.

Spodziewane silne spowolnienie argumentem dla RPP do niepodnoszenia stóp

"Podtrzymujemy ocenę, że oczekiwane przez nas silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach, w szczególności oczekiwana przez nas przejściowo ujemna roczna dynamika PKB w I kw. 2023 r., będą dla Rady kluczowym argumentem na rzecz niepodnoszenia stóp procentowych w najbliższych miesiącach" - ocenił w komunikacie główny ekonomista Credit Agricole Jakub Borowski.

Jak dodał, oceny tej nie zmieniają zapowiedziane przez rząd w ostatnich dniach modyfikacje Tarczy Inflacyjnej (zwiększenie stawek VAT na ciepło systemowe, gaz, prąd i paliwa), oddziałujące w kierunku wyższej inflacji w 2023 r.

"Rada uzna zapewne, że wywołany tymi modyfikacjami wzrost inflacji spowodowany jest przez czynniki podażowe (co nie wymaga reakcji polityki monetarnej), a związany z nim szybszy spadek wynagrodzeń w ujęciu realnym będzie czynnikiem hamującym presję inflacyjną w dłuższej perspektywie" - wskazano.

Według banku Credit Agricole, do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie.

Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych jest ryzykowna

"Decyzja RPP o utrzymaniu bez zmian stopy bazowej na poziomie 6,75 proc. nie musi okazać się błędna, ale jest ryzykowana" - uważa główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka.

W jego ocenie obecna polityka pieniężna może okazać się zbyt luźna, aby w sposób trwały i wiarygodny sprowadzić inflację do celu NBP w średniookresowej perspektywie.

"Świadczy o tym, że NBP nadal przywiązuje większą wagę do kosztów gospodarczych zacieśnienia polityki pieniężnej niż do strat dla gospodarstw domowych i firm z tytułu utrzymywania się inflacji wyraźnie powyżej ustawowego celu 2,5 proc." - dodał Gomułka.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna wynosi 6,75 proc, stopa lombardowa - 7,25 proc., stopa depozytowa - 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli - 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

