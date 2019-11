Pogarsza się klimat konsumencki w Polsce

Wskaźnik klimatu konsumenckiego Kantar Consumer Index po nieznacznym wzroście w poprzednim miesiącu spadł w październiku o 2,4 pkt proc. i wynosi 1,2 pkt - poinformował we wtorek Kantar.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na trzy pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski. Chodzi o ocenę ogólnej sytuacji ekonomiczną Polski; ocenę, czy jest ona obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu; ocenę, czy za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie lepsza, gorsza, czy się nie zmieni. Wskaźnik ten może przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny sytuacji ekonomicznej.Natomiast wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych to średnia arytmetyczna sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na dwa pytania dotyczące postrzegania sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego: czy obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego, w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest lepsza, gorsza, czy taka sama; czy za rok sytuacja ta poprawi się, pogorszy, czy też nie ulegnie zmianie. Wskaźnik ten również może przyjmować wartości od -100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny kondycji finansowej gospodarstw.Badanie przeprowadzono w terminie 18 - 23 października 2019 r. na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1008 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).