Pogłowie trzody chlewnej w '22 spadło o 6,0 proc. rdr - GUS

Pogłowie trzody chlewnej w 2022 r. spadło o 6,0 proc. rdr - podał GUS.

"Według wstępnych wyników reprezentacyjnego badania przeprowadzonego w grudniu 2022 r. pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się o 6,0 proc. w porównaniu ze stanem sprzed roku (do ok. 9624 tys. sztuk). Ograniczeniu uległa liczebność wszystkich grup użytkowych, w tym w największym stopniu prosiąt (o 11,8 proc.)." - napisano.

Pogłowie bydła ogółem w stosunku do grudnia 2021 r. zwiększyło się według wstępnych danych o 1,1 proc. do ok. 6448 tys. sztuk.

