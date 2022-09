Pogorszyły się perspektywy dla przemysłu

Perspektywy przemysłu pogorszyły się, a niepewność co do wpływu kryzysu energetycznego na poziom aktywności przemysłu w Europie negatywnie odbija się na kondycji krajowego sektora przemysłowego – napisali ekonomiści banku ING Banku Śląskiego w czwartkowym komentarzu do danych o PMI.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego wskazują, że w sierpniu zarówno oceny produkcji jak i nowe zamówienia spadły w najszybszym tempie od pierwszej fali Covid-19 (maj 2020).

Badane firmy wskazały, iż tempo wzrostu kosztów było najniższe od 21 miesięcy, a ceny wyrobów gotowych od 19 miesięcy, chociaż oba wskaźniki utrzymały się na historycznie wysokim poziomie.

Analitycy oceniają, że perspektywy przemysłu pogorszyły się, a niepewność co do wpływu kryzysu energetycznego na poziom aktywności przemysłu w Europie negatywnie odbija się kondycji krajowego sektora przemysłowego.

Firma S&P Global poinformowała w czwartek, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w sierpniu wyniósł 40,9 pkt. wobec 42,1 pkt. w lipcu. Jak wskazali ekonomiści ING Banku Śląskiego w komentarzu do danych o PMI, poza okresem pandemii to najniższy wynik od kryzysu finansowego.

Szybki spadek

- Zarówno oceny produkcji jak i nowe zamówienia spadły w najszybszym tempie od pierwszej fali Covid-19 (maj 2020). Ankietowane firmy wskazują, że wysoki wzrost cen osłabił popyt ze strony klientów. Szósty miesiąc z rzędu spadły również zamówienia eksportowe - wskazano w komentarzu ING Banku Śląskiego.

Dodano w nim, że badane firmy wskazały, iż tempo wzrostu kosztów było najniższe od 21 miesięcy, a ceny wyrobów gotowych od 19 miesięcy, chociaż oba wskaźniki utrzymały się na historycznie wysokim poziomie. Firmy mimo słabszego popytu nadal zmuszone były przenosić rosnące ceny na odbiorców.

- Mniejsza produkcja oraz mniejsza liczba zamówień doprowadziły do najostrzejszej redukcji aktywności zakupowej polskich producentów od czerwca 2020. Firmy starały się korzystać z zapasów (3 miesiąc redukcji stanu zapasów). Taką tendencję wydają się potwierdzić również m.in. dane o bilansie płatniczym, gdzie widać słabnący import komponentów i surowców. Ankietowane firmy raportowały również dalsze pogorszenie ocen zatrudnienia (trzeci miesiąc z rzędu spadek liczby etatów). Część firm deklaruje, że nie uzupełnia braków kadrowych, a inne mówią o zwolnieniach. Dostępne dane GUS o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw jak dotychczas nie wskazują na spadek zatrudnienia w sektorze przetwórczym - stwierdzono w komentarzu ING BSK.

Słabnięcie lokomotyw

Ekonomiści banku ocenili, że wyniki PMI potwierdzają słabnącą koniunkturę w branżach przetwórczych. Potwierdzają to dane z początku trzeciego kwartału 2022 r., wskazujące na słabnięcie dotychczasowych lokomotyw polskiego przemysłu. Jednocześnie rozładowują się napięcia w łańcuchach dostaw, a presja kosztowa przestaje się nasilać, chociaż pozostaje wysoka.

- Wyniki krajowego PMI od miesięcy wskazują na zbyt pesymistyczny obraz koniunktury w przetwórstwie przemysłowym - wskazywana przez badanie tendencja potwierdza się w danych o produkcji, ale skala faktycznego spowolnienia jest zdecydowanie słabsza. Porównania z innymi krajami wskazują, że polscy managerowie logistyki należą do najbardziej pesymistycznych w swoich ocenach koniunktury w przetwórstwie. Nie zmienia to faktu, że perspektywy przemysłu pogorszyły się, a niepewność co do wpływu kryzysu energetycznego na poziom aktywności przemysłu w Europie negatywnie odbija się kondycji krajowego sektora przemysłowego - ocenili ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Czy Mateusz Morawiecki, jak Donald Tusk, będzie miał zieloną wyspę - zobacz naszą najnowszą "Moc opinii"

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl