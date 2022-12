Pogorzelski z Banku Pekao: polityka fiskalna w kryzysie zepchnęła budżet na margines

To, jak będzie wyglądać polityka fiskalna w 2023 r. nie będzie definiowane przez ustawę budżetową. Polityka fiskalna w kryzysie zepchnęła budżet na margines – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2023 r. Wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł.

"Niewątpliwie jest to budżet skrojony pod kryzys gospodarczy, co widać założonym deficycie, który jest dużo większy do zakładanego na 2022" - powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Karol Pogorzelski.

Zwrócił jednak uwagę, że budżet państwa odgrywa coraz mniejszą rolę w prowadzeniu polityki fiskalnej, bo duża część wydatków przechodzi przez fundusze pozabudżetowe, w tym fundusz covidowy.

"To oznacza, że to, jak będzie wyglądać polityka fiskalna, nie będzie definiowane przez ustawę budżetową, ale będzie ona na bieżąco dostosowywana przez rząd. To było widać w roku 2022 - budżet nie został znowelizowany, mimo że faktyczne dochody i wydatki publiczne diametralnie odbiegają od tego, co zostało wpisane w ustawie budżetowej. Polityka fiskalna w kryzysie zepchnęła budżet na margines" - powiedział Karol Pogorzelski.

W jego opinii, w budżecie na 2023 r. dużo rezerw, które mają służyć reagowania na kryzys gospodarczy.

"Ale jeszcze nie znamy kształtu tego kryzysu. Nie wiemy, jaki będzie koszt utrzymania maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych, co zależeć będzie od przebiegu wojny na Ukrainie, od dostępności LNG, od skali ożywienia w Chinach, które może doprowadzić do zmniejszania dostępności LNG dla Europy. Przyszły rok jest niepewny, można się spodziewać, że pojawią się nowe wyzwania a także, miejmy nadzieję, pozytywne niespodzianki, na które rząd będzie reagował elastycznie" - ocenił ekonomista Banku Pekao.

Przyznał, że w czasie kryzysu większa elastyczność w kwestii prowadzenia wydatków jest potrzebna.

"Nie tylko Polska stosuje takie narzędzia, w Europie też w tym zakresie wiele się zmieniło. Ale ceną za tą większą elastyczność jest mniejsza transparentność polityki fiskalnej i słabsza kontrola parlamentarna" - stwierdził Pogorzelski. - "Budżet jest realistyczny, nie widziałem tam pozycji, które będą trudne do wykonania. Ale przyszły rok jest na tyle niepewny, że faktyczne wykonanie polityki fiskalnej będzie się różnić od tego, co zostało zapisane w ustawie budżetowej" - dodał.

Według budżetu na 2023 r., PKB w 2023 r. ma wzrosnąć o 1,7 proc., a średnioroczna inflacja ma wynieść 9,8 proc. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) wyniesie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) będzie na poziomie 53,3 proc. PKB.

