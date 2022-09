Pogrom energetyki i górnictwa w Warszawie. Tak źle nie było dawno

W minionym miesiącu indeks WIG20 stracił aż 10 proc., a bilans od początku roku to 35 proc. na minusie. Ogromna w tym „zasługa” państwowych gigantów, głównie z sektora energetycznego oraz górniczego.

Spółki Skarbu Państwa z sektora energetycznego i górniczego okazały się najbardziej podatne na niechęć inwestorów w minionym miesiącu.

Polska Grupa Energetyczna i KGHM to jedne z najgorszych spółek w indeksie WIG20, biorąc pod uwagę stopę zwrotu za sierpień.

Po przeciwnej stronie znalazła się natomiast Grupa Kęty - jedyna spółka z dodatnim zwrotem za miniony miesiąc.

Miniony miesiąc na warszawskiej giełdzie idealnie wpisał się w trend spadkowy, jaki na naszym parkiecie rozgościł się w całym 2022 roku. Kolejny ubytek wartości, tym razem o 10 proc. sprowadził stopę zwrotu z najważniejszego polskiego indeksu do -34 proc.

Spośród 20 najwiekszych giełdowych spółek kilka zanotowało jednak miesiąc znacząco gorszy niż cały indeks. Strukturalne problemy polskiej gospodarki znalazły odzwierciedlenie w kursach spółek z newralgicznych sektorów.

Fatalne energetyka i górnictwo

W ujęciu sektorowym najgorzej na przestrzeni ostatniego miesiąca zaprezentowały się: WIG-Energia ze stratą rzędu 21 proc.; WIG-Górnictwo ze spadkiem o 18 proc.; WIG-Paliwa przeceniony o 15 proc. oraz WIG-Chemia (-20 proc.). Przypadek tego ostatniego zostanie pominięty, gdyż żaden z jego komponentów nie wchodzi w skład indeksu WIG20.

WIG-ENERGIA

Przodownicy bessy

Najgorsze w minionym miesiącu spośród spółek z WIG20 okazały się: Polska Grupa Energetyczna (-25 proc.), KGHM (-20 proc.), PGNiG (-14 proc.) oraz PKN Orlen (-15 proc.). Co łączy te spółki? Po pierwsze znaczący udział w akcjonariacie Skarbu Państwa (każdorazowo powyżej 30 proc.) oraz ekspozycja na najbardziej wrażliwe sektory gospodarki, czyli energetyka oraz bardzo energochłonne górnictwo.

W przypadku PGE wydaje się, że za spadkami stoi negatywne nastawienie inwestorów do sektora energetycznego. Fundamenty spółki nie przemawiają za tak drastycznymi spadkami - tylko w drugim kwartale zysk netto PGE wyniósł aż 2,2 mld zł.

Wiele problemów ma KGHM. Sprzedaje coraz mniej miedzi (spadek o 10 proc. rok do roku w lipcu), prowadzona działalność jest bardzo energochłonna, a dodatkowo we wrześniu chilijski parlament ma głosować nad nowymi stawkami podatkowymi dla branży górniczej. Dlaczego ten ostatni aspekt jest ważny? Ano dlatego, że należąca m. in. do KGHM kopalnia Sierra Gorda znajduje się w Chile i ewentualne zmiany podatkowe mogą odbić się potężną czkawką dla koncernu.

Dodatkowo, ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie są blisko 6-tygodniowego minimum, co również nie sprzyja polskiej spółce.

W związku z powyższym nie powinna dziwić przewaga sprzedających akcje KGHM. Ostatnie spadki sprowadziły kurs do poziomu 85 zł, najniższego od kwietnia 2020 roku.

W przypadku PGNiG problemem mogą być ceny gazu i ich wpływ na gospodarkę. Gdy 26 sierpnia pojawiła się nieoficjalna informacja, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych powstał pomysł, by PGNiG oraz PGNiG Obrót Detaliczny sprzedawało wybranym odbiorcom (zakładom produkującym nawozy i związki azotowe) gaz na preferencyjnych warunkach, kurs zanurkował o o ponad 4 proc., a od tego czasu stracił kolejne 5 proc.

Silny debiutant

Mimo koszmarnego miesiąca, udało się znaleźć pozytywne zaskoczenie w postaci Grupy Kęty, która do składu WIG20 dołączyła 4 sierpnia 2022 roku. Tegoroczny debiutant wykazał się relatywną siłą na tle pozostałych spółek - kurs na przestrzeni miesiąca wrósł o 4 proc., a dzięki temu bilans od początku roku wynosi już tylko 1 proc. na minusie.

Spółka zauważa spadek zamówień po znakomitym pierwszym półroczu, ale nie spodziewa się silnego załamania, a raczej wychłodzenia rynku po okresie koniunktury.

W poniedziałek wszystkie opisane spółki - z wyjątkiem PGNiG - kontynuują spadki, choć w relatywnie niewielkim rozmiarze, nieprzekraczającym przedziału 0,5-1,5 proc. WIG20 traci około 1 proc.

