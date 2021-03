POHiD apeluje o zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas pandemii

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zaapelowała do rządu o utrzymanie handlowej niedzieli wypadającej 28 marca br. także w regionach objętych lockdownem oraz o zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas pandemii - poinformowała we wtorek POHiD.

"Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zwróciła się do rządu z apelem o utrzymanie handlowej niedzieli 28 marca br. (niedziela handlowa przed Świętami Wielkiej Nocy), także w regionach objętych lockdownem. Branża apeluje też o zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas pandemii. Byłoby to dużym wsparciem dla handlu - przedsiębiorców prowadzących sklepy w galeriach handlowych, logistyki i producentów - w walce z negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19" - przekazała cytowana w komunikacie prezes POHiD Renata Juszkiewicz.

Zdaniem POHiD utrzymanie niedzieli handlowej 28 marca br. i zawieszenie zakazu handlu w niedziele pozwoliłoby m.in. na: rozładowanie ruchu konsumenckiego skumulowanego w piątek i sobotę, co zmniejszyłoby natężenie ruchu w galeriach handlowych; odrobienie części strat poniesionych w okresie pandemii przez przedsiębiorców działających w centrach handlowych i ich dostawców; a także ochronę miejsc pracy w handlu, logistyce i branżach powiązanych. Ponadto miałoby to przyczynić się do: zmniejszenia strat żywności wynikających ze skumulowanego zaopatrzenia sklepów w piątek i sobotę; wsparcia sklepów działających poza galeriami handlowymi; zwiększenia przychodów podatkowych z dodatkowych dni handlowych.

"Należy również podkreślić, że jak dotąd nie stwierdzono, aby handel stanowił istotne źródło rozprzestrzeniania się COVID-19, co jest zapewne rezultatem odpowiedzialnego podejścia handlu i olbrzymich nakładów na środki bezpieczeństwa poniesionych przez branżę" - wskazano w komunikacie POHiD.

Przez wzrost zachorowań na COVID-19 rząd zdecydował, że od poniedziałku do 28 marca br. obowiązują nowe obostrzenia sanitarne w Mazowieckim i Lubuskim. Od soboty 13 marca obowiązują one na Pomorzu, a na Warmii i Mazurach już od 27 lutego - obecnie również do 28 marca.

Zgodnie z obostrzeniami zamknięte są m.in. hotele, sauny, solaria, salony odchudzające, kasyna, a także większość sklepów w galeriach handlowych, w których mogą działać m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i z artykułami budowlanymi. Nadal mogą być w nich świadczone również m.in. usługi fryzjerskie, optyczne i bankowe.

W województwach, w których mogą być otwarte centra i galerie handlowe, obowiązuje ścisły reżim sanitarny. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązuje limit klientów: jedna osoba na 10 mkw. - w sklepach do 100 mkw.; jedna osoba na 15 mkw. - w sklepach powyżej 100 mkw.

