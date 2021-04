POHiD: odmrożenie handlu to dobra wiadomość dla kupujących i galerii handlowych

Decyzja rządu o całkowitym odmrożeniu handlu umożliwi Polakom bezpośredni i bezpieczny dostęp do artykułów przemysłowych; to dobra wiadomość dla galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów niespożywczych - uważa prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawiając w środę plan odmrażania gospodarki zapowiedział, że od 4 maja do działalności w reżimie sanitarnym powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane czy meblowe.

"Cieszy nas fakt, iż po długich konsultacjach z branżą rząd podjął decyzję o całkowitym odmrożeniu handlu. Umożliwi to Polakom bezpośredni, łatwy i bezpieczny dostęp do artykułów przemysłowych, niezbędnych do codziennego funkcjonowania, pracy, nauki, komunikacji, utrzymania zdrowia, który został mocno ograniczony podczas pandemii" - poinformowała Juszkiewicz w komentarzu dla PAP.

Jak dodała, to przede wszystkim dobra wiadomość dla galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów niespożywczych, m.in. meblowych, budowlanych, RTV/AGD/elektronika i ze sprzętem sportowym.

"Sklepy te od początku pandemii są najbardziej poszkodowane. Zostały objęte czterema lockdownami i utraciły możliwość prowadzenia działalności przez łączny okres 16 tygodni, ponosząc z tego tytułu olbrzymie straty" - wskazała.

Juszkiewicz przyznała, że dzięki Narodowemu Programowi Szczepień, do którego branża - w odpowiedzi na apel rządu - zgłosiła swój akces jako pracodawca realizujący program szczepienia pracowników, "uda się zahamować dalszy rozwój pandemii, a firmy będą mogły prowadzić normalną działalność", przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

"Pragniemy również podkreślić, że sklepy wielkopowierzchniowe są w pełni przygotowane na zapewnienie klientom i pracownikom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Obiekty te umożliwiają zachowanie znacznie większych dystansów interpersonalnych niż małe obiekty, zapewniają obsługę agentów ochrony weryfikujących liczbę klientów, są także znacznie lepiej wyposażone w środki zapobiegające transmisji wirusa niż małe powierzchnie" - przekonywała.

Prezes POHiD podkreśliła, że z powodu kilkukrotnych, "przedłużających się lockdownów handlu wielkopowierzchniowego konieczny będzie dialog z rządem dotyczący strategii odbudowy najbardziej poszkodowanych branż".

POHiD jest organizacją pracodawców powstałą w maju 2000 r. Członkami POHiD są największe sieci handlowe, które zainwestowały w Polsce 50 mld euro i stworzyły 200 tys. miejsc pracy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl