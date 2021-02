Pojawi się składka od reklamy internetowej i konwencjonalnej

Wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej - przewiduje projekt, nad którym pracuje resort finansów, funduszy i polityki regionalnej. Zgodnie z nim połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić do NFZ.

Płatnikami składki z tytułu reklamy internetowej będą usługodawcy cyfrowi świadczący usługi na terytorium Polski.

W przypadku składki od reklamy internetowej, będą je płaciły firmy, których przychody bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro.

Drugim rodzajem płatnika będą firmy, których przychody z tytułu świadczenia usług reklamy intranetowej na terenie Polski, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 mln euro.

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Nowe przepisy wprowadzą składkę z tytułu reklamy internetowej i konwencjonalnej.



W wykazie czytamy, że w związku "z długofalowymi konsekwencjami pojawienia się i rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływem na zdrowie, zaproponowano, by Narodowy Fundusz Zdrowia, z którego finansowane są świadczenia opieki zdrowotnej, zasilić dodatkowymi wpływami, których źródło stanowić będą składki z tytułu reklamy internetowej i konwencjonalnej".

Jak dodano, "istotnym skutkiem zmagań polskiego społeczeństwa z konsekwencjami pandemii jest coraz szybszy transfer wielu aktywności społecznych do przestrzeni online". "Przyniósł on ogromną zmianę w życiu zdrowotnym, gospodarczym i społecznym, i wygenerował nowe wyzwania, tj. rozwarstwienie poziomu kompetencji cyfrowych, coraz większe trudności z oceną rzetelności pojawiających się w mediach informacji, a także utratę poczucia wspólnoty i więzi z tradycją oraz ograniczony dostęp do dóbr kultury i pomników wspólnego dziedzictwa. To także bezpośrednie skutki pandemii wirusa SARS CoV-2 wymagające szczególnej uwagi, w istotny sposób wpływające na jakość życia oraz rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce" - czytamy w wykazie.

Dlatego też w projekcie proponuje się zasilenie wpływami z tytułu składek od reklam internetowej i konwencjonalnej trzech funduszy - NFZ do którego ma trafić 50 proc. wpływów ze składek, nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (35 proc.) oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (15 proc.).