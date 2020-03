Pół roku bez przychodów. Branża eventowa nie przetrwa bez realnej pomocy

Nad przemysłem ciemne chmury gromadziły się tygodniami i co jakiś czas spadał z nich grom. Nad branżą eventową przeszło błyskawiczne tornado, po którym nie zostało żadne źródło dochodów. Przemysł spotkań w Polsce czeka co najmniej pół roku ścisłego postu. Ile firm przetrwa "na głodzie"? Stawka jest wysoka. Branży zatrudnia w sieci biznesowych zależności 30 tys. ludzi.

Wersal Catering - ta firma jeszcze w ubiegłym roku mogła być spokojna o przyszłość. Miała dwie stabilne „nogi”: eventy oraz żywienie zbiorowe w przedszkolach i szkołach. Pandemia podcięła obie w jednym momencie.- Wszyscy pracownicy: dział sprzedaży, dział logistyki, operacji, pracownicy kuchni, kierowcy, czyli ok. 40-45 osób nie wiedzą obecnie z czym będą musieli się zmierzyć za tydzień, dwa - nie wspominając o dłuższym okresie. Nie ma pracy, więc nie ma przychodu. Nie ma przychodu jest problem z wynagrodzeniami - mówi Magdalena Siry, dyrektor ds. sprzedaży Wersal Catering i podkreśla, że to sytuacja, w której pracodawca właściwie nic nie może zrobić - nie ponosi odpowiedzialności za tą sytuację.W tym przypadku przynajmniej jedna z tych gałęzi działalności może ruszyć wcześniej. Jedno źródło dochodu może wrócić wraz z powrotem dzieci do szkół i przedszkoli. Już dziś wiadomo, że będzie to najwcześniej po Świętach Wielkiej Nocy, ale w przypadku eventów pierwsze faktury mogą pójść dopiero w październiku. - Licząc, że realizacje eventowe rozpoczną się we wrześniu – zastrzega Magdalena Siry.Paweł Chaberka uważa, że w optymistycznym wariancie rozmowy o imprezach rozpoczną się w czerwcu, ale do pierwszych realizacji dojdzie nie wcześniej niż we wrześniu. Przez najbliższe 2 miesiące nie będzie się działo nic. Podobnego zdania są inne firmy eventowe. Galitsyna Art Group ma nadzieję, że spektakle teatralne może zaczną wracać nieco wcześniej – może w maju lub czerwcu. Pewności nikt jednak mieć nie może.Część firm, jak Rent Design czy Galitsyna Art Group szuka alternatywnych dróg zarobku, ale nie jest to proste. - Cała gospodarka drastycznie spowolniła, niemal wszędzie notowane są spadki. Rzeczywiście branża MICE jest szczególnie poszkodowana, z uwagi na utratę praktycznie wszystkich zleceń z dnia na dzień, ale nie oznacza to też, że znajdziemy teraz wielu innych klientów, z innych sektorów. Niestety to tak nie działa. Podejrzewam, że spora część firm eventowych upadnie, gdyż nie udźwignie ciężaru zobowiązań, na które nie będzie wstanie zarobić - mówi Adriana Szczeniowska.Czytaj także: Beata Kozyra, prezes PIPT: Potrzebne jest bezzwrotne wsparcie finansowe Biorąc pod uwagę perspektywę wytrzymania 6 miesięcy bez przychodów, za to z kosztami, których nie da się uniknąć ta perspektywa zdaje się bardzo realna. Firmy na razie deklarują, że nie myślą o takim rozwiązaniu. - W tym momencie nie bierzemy tego pod uwagę. Weszliśmy w tryb walki – deklaruje Adriana Szczeniowska. Renata Razmuk jest mniej kategoryczna: - Staramy się jeszcze walczyć, ale jak długo? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.Narzędzi do walki też nie ma zbyt wiele, bo znacznej części kosztów stałych nie da się uniknąć. Jest to bardzo indywidualna kwestia zależna od rodzaju działalności, ale nieunikniona. - W naszym przypadku najważniejszym na ten moment dla nas kosztem jest utrzymanie powierzchni magazynowo-biurowej oraz pracowników. Próbujemy negocjować inne, mniejsze koszty stałe i częściowo nam się to udaje, ale ich skala na tle dużych, kluczowych kosztów, jest niestety zbyt mała, abyśmy mogli to w jakiś znaczący sposób odczuć - mówi Adriana Szczeniowska.Magazyn, biura i pracownicy to także podstawa kosztów stałych S.C. Event Design. - Już byliśmy zmuszeni zrezygnować z najmu lokalu biurowego. Jutro pokaże co będzie kolejne na liście. Będziemy się starać oszczędzić naszych pracowników, ale jak długo będzie to możliwe bez konkretnej i wymiernej pomocy? – zastanawia się Renata Razmuk.- Największym kosztem w przypadku naszej firmy są pracownicy, którzy jednocześnie są dla nas największą wartością - mówi Magdalena Siry, która perspektyw takiej konkretnej i wymiernej pomocy na raze nie widzi. - Obserwujemy postanowienia rządu, które są kompletnie nieproporcjonalne do skali i sytuacji, jaka obecnie ma miejsce. Żeby nie powiedzieć, że to żadna pomoc, a raczej przedłużanie agonii, która prędzej czy później skończy się śmiercią w męczarniach znacznej części polskich przedsiębiorców - mówi Magdalena Siry.Największym problemem jest niepewność, strach i brak wsparcia. - Pracownicy nie mają gwarancji, że jako pracodawcy będziemy mogli zapewnić im posady. To największe dobro firmy i strata dobrych, kompetentnych ludzi jest dodatkowym problemem. Bez dochodów i wsparcia od strony rządu utrzymanie tych miejsc pracy będzie po prostu niemożliwe - dodaje Renata Razmuk.Przedsiębiorcy branży eventowej wskazują, że rządowa tarcza nikogo nie ochroni. - Propozycje rządu nie uwzględniły niemal żadnej propozycji sztabu kryzysowego branży MICE. Odroczenie, czyli kredytowanie składek ZUS, czy mini kredyt na poziomie 5 tys. zł dla małych firm wydają się być niepoważnymi i nieadekwatnymi propozycjami w tak dramatycznych dla naszej branży czasach – mówi mówi Adriana Szczeniowska.Zdaniem Renaty Razmuk ten pakiet nic nie da - ani poczucia bezpieczeństwa przedsiębiorcom, ani motywacji do wysiłku i walki o przetrwanie firm. Nie ma tu też znaczenia branża czy specyfika działalności. - Tylko zawieszenie zobowiązań VAT, PIT, CIT, ZUS, stała pomoc w utrzymaniu pracowników w dobie kryzysu i odpowiedni czas na podjęcie zobowiązań po zakończeniu epidemii mogą uratować biznes, którego aktorami w dużej mierze są mikro i małe przedsiębiorstwa – mówi Renata Razmuk.- Potrzebujemy zdecydowanych kroków i decyzji takich jak umorzenie, a nie zawieszenie, składek ZUS oraz wsparcia finansowego, które realnie pozwolą nam utrzymać nasze zespoły - podsumowuje Adriana Szczeniowska.