Polacy biorą kredyty na potęgę. "Wartość zadłużenia hipotecznego jest najwyższa w historii"

Oceniamy, że rynek kredytowy nie tylko wyszedł na prostą, ale urósł. Widzimy rekordowe dynamiki w kredytach mieszkaniowych na niespotykaną dotychczas skalę. Obserwujemy także wysokie odbicie w kredytach ratalnych - mówi Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej.

"Wartość zadłużenia hipotecznego jest najwyższa w historii. Wpływ na ten wynik mają niewątpliwie czynniki popytowe. Polskie gospodarstwa domowe finansują potrzeby mieszkaniowe, korzystając z długoterminowego kredytu mieszkaniowego, udzielanego na wysokie kwoty. Jedną czwartą wartości sprzedaży hipotek w I półroczu 2021 r. stanowi finansowanie na kwotę wyższą niż 500 tys. zł, podczas gdy kredyty do 150 tys. zł. stanowią tylko 5,7 proc. Sprzedaż kredytów powyżej 500 tys. zł wzrosła w okresie I półrocza br. o 68 proc. w porównaniu do I półrocza 2020 r. przy średnim wzroście na poziomie 22,7 proc." - powiedział Mariusz Cholewa.

Jak dodał, średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego w czerwcu wyniosła 318 tys. zł i jest wyższa o 17,8 proc. niż w czerwcu 2020 r.

Z danych zaprezentowanych w czwartek przez BIK wynika, że także w innych niż mieszkaniowe kredytach rośnie wartość pożyczanych przez Polaków kwot. Kredyty ratalne o wartości powyżej 10 tys. zł stanowią prawie 45 proc. wartości wszystkich kredytów ratalnych udzielonych w I półroczu br., tymczasem kredyty do 1 tys. zł stanowiły tylko 2,3 proc. całości kredytów ratalnych. Przy tym liczba kredytów powyżej 10 tys. zł wzrosła o ponad 55 proc., a kredytów do 1 tys. zł spadła o ponad 6 proc. Rośnie także wartość kredytów gotówkowych.

Wśród przedsiębiorców dominują kredyty inwestycje

Inaczej niż w przypadku kredytów dla klientów indywidualnych wygląda sytuacja w kredytach dla przedsiębiorców. W I półroczu 2021r. złożono mniej wniosków o kredyty dla mikrofirm w porównaniu do 2019 r. Akcja kredytowa nie powróciła więc do poziomu sprzed pandemii. Jednak rynek odbudował się w stosunku do I półrocza 2020 r. Wartościowo akcja kredytowa wzrosła o 17,9 proc., a liczbowo o 12,5 proc. Portfel kredytowy dla mikroprzedsiębiorstw wzrósł do kwoty 105,8 mld zł. W strukturze nadal dominują kredyty inwestycyjne z udziałem 40 proc.

"Pomimo obaw z początku pandemii, jakość portfela kredytów dla mikroprzedsiębiorców pogorszyła się tylko nieznacznie, nawet w przypadku sektora usługowego i handlowego, najbardziej dotkniętych lockdownem. Przyczyniły się do tego zarówno moratoria bankowe, jak i pomoc publiczna. Ciekawa jest sytuacja firm z sektora budowlanego, które nie były dotknięte ograniczeniami aktywności gospodarczej w I okresie pandemii. Jakość kredytów z branży budowlanej wręcz poprawiła się" - stwierdził prezes BIK.

Jak powiedział Mariusz Cholewa, dane dotyczące wysokiej sprzedaży kredytów na wiosnę były zaskakujące, bo BIK oczekiwało wzrostów akcji kredytowej dopiero w II połowie roku. To zmienia prognozy Biura na cały rok.

"Przyjmujemy, że spodziewana jesienna fala pandemiczna nie będzie miała istotnie negatywnych konsekwencji dla rynku kredytowego w ostatnim kwartale. Zakładamy, że sektor bankowy utrzyma poziom akcji kredytowej z I półrocza. W związku z tym aktualizujemy naszą prognozę na 2021 r., przyjmując roczny wzrost wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych o 30 proc., kredytów ratalnych o 15 proc., a gotówkowych o 25 proc. w relacji do 2020 r." - poinformował Mariusz Cholewa.