Polacy boją się inflacji. Oszczędzają na lokatach i kupują waluty obce

Polacy są ostrożni w swoich planach kredytowych. 68 proc. badanych deklaruje, że w 2022 roku nie zaciągnie kredytu, odmiennego zdania jest tylko 9 proc. Dynamicznie rośnie natomiast poziom zgromadzonych przez Polaków depozytów. Zadłużenie gospodarstw domowych wobec sektora bankowego wzrosło w ciągu ostatnich 12 miesięcy o niecałe 4 proc. - wynika z raportu InfoKredyt 2021, przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

W badaniu opinii, przeprowadzonym na zlecenie ZBP, zapytano Polaków również o wpływ na ewentualne plany kredytowe w 2022 roku ostatnich decyzji Rady Polityki Pieniężnej co do podwyższenia stóp procentowych. Z danych wynika, że 15 proc. badanych stwierdziło, iż ta sytuacja zdecydowanie wpłynie na chęć wzięcia kredytu, 31 proc. nie planuje ponownego przemyślenia planów kredytowych.

Zamiast wydawać oszczędzamy

- Chcąc realizować szybciej swoje plany, Polacy zaciągają różnego rodzaju kredyty. Przykładem są oczywiście kredyty mieszkaniowe, które cieszą się największą popularnością - mówi dr Przemysław Barbrich, dyrektor Zespołu Komunikacji i PR Związku Banków Polskich. - Należy z tej możliwości korzystać w sposób świadomy i odpowiedzialny - zaznacza.Czytaj: 7 prezentów od Polaka. Czego możemy spodziewać się pod choinką? Raport InfoKredyt 2021 Związku Banków Polskich dotyczy nie tylko popularności produktów kredytowych wśród Polaków, ale porusza też kwestie dotyczące postaw wobec oszczędzania. 56 proc. Polaków zadeklarowało, że w tym roku zgromadziło oszczędności. Aż 55 proc. z nich zaoszczędzone środki ulokowało na rachunku bankowym, 37 proc. gromadzi gotówkę, zaś waluty obce to wybór 9 proc. ankietowanych.Według raportu Polskiego Fundusz Rozwoju, stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce wynosiła na koniec 2020 roku 8,8 proc. Na tle innych krajów Unii Europejskiej stopa ta, mimo istotnych wzrostów, nie prezentuje się dobrze. Jesteśmy na trzecim miejscu wśród państw, które najmniej oszczędzają. Wyprzedzamy tylko Grecję i Cypr. Najoszczędniejszymi są Irlandczycy, Holendrzy oraz Niemcy.Rok 2020 był okresem pandemii i mało kto myślał wtedy o oszczędzaniu. Pytani przez ZBP w badaniu opinii publicznej Polacy najczęściej doświadczyli skutków recesji w gospodarce w postaci: obniżonej pensji (21 proc.), mniejszego wymiaru pracy (15 proc.) lub utraty pracy (10 proc.).ZBP sprawdził, jak sytuacja ta zmieniła się w mijającym roku. 41 proc. respondentów wskazuje, że sytuacja pogorszyła się. Co ciekawe, wśród osób w wieku 60+ ok. 45 proc. ankietowanych twierdzi, iż nic się w tej kwestii nie zmieniło.Największy procent deklarujących posiadane oszczędności w 2021 roku odnotowano w grupie wiekowej 18-29 lat (66 proc.). Z kolei brak oszczędności to odpowiedź osób pomiędzy 50-59 rokiem życia (45 proc.).Jednym z najistotniejszych problemów w kontekście oszczędzania jest w 2021 roku inflacja. Polaków zapytano, jak zapatrują się na tę kwestię. Z wypowiedzi wynika, że 40 proc. jest przekonanych, iż wpłynie ona na ich budżet. Podobnego zdania, udzielając odpowiedzi „raczej tak”, jest 30 proc. ankietowanych.Polacy podejmują działania, które mają ochronić oszczędności ich życia przed inflacyjną falą. W badaniu ZBP odpowiedzieli również na pytanie o formę ochrony swoich oszczędności.W raporcie pojawiła się też kwestia, jak sprawić, by Polacy zaczęli oszczędzać? Ponad połowa badanych bankowców (53 proc.) ocenia, że zdecydowanie powinny być wdrażane publiczne programy (np. zwolnienia podatkowe, systemy motywacyjne) wspierające i zachęcające gospodarstwa domowe do długoterminowego oszczędzania.Według przedstawicieli banków, wdrażanie publicznych programów powinno wspierać oszczędzanie na cele emerytalne (80 proc.), na cele mieszkaniowe (75 proc.), zdrowotne (58 proc.) oraz edukacyjne (33 proc.).Czytaj: 30 listopada 2021 r. skończył się w Polsce wolny rynek?