Polacy coraz częściej korzystają z aplikacji finansowych. Wielu ma jednak problemy

Już blisko 70 proc. konsumentów używa aplikacji do obsługi konta bankowego - wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Problemy z tego typu programami miało 9 proc. użytkowników, najczęściej dotyczyły one braku dostępu i obsługi klienta.

Problemy z aplikacjami finansowymi

Jak bezpiecznie korzystać z aplikacji?

W ocenie UOKiK bank nie powinien jednak narzucać konsumentom warunków, których spełnienie wymaga od nich poniesienia dodatkowych wydatków (np. na zakup odpowiedniego urządzenia mobilnego), co może być szczególnie uciążliwe dla osób starszych o niższych umiejętnościach cyfrowych. Po naszym wystąpieniu, mBank wycofał się z tego rozwiązania.Z badania PBS wynika, że większość osób korzystających z aplikacji finansowych jest z nich zadowolona. Aż 88 proc. ocenia, że są przydatne do dokonywania płatności lub innych operacji finansowych.Większość respondentów nie obawia się też o kwestie bezpieczeństwa, jednak nie jest to pełne zaufanie. Ze stwierdzeniem, że „aplikacje finansowe gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i bankowych” zdecydowanie się zgadza jedynie 18 proc. badanych, a raczej się zgadza – 45 proc.Aż 91 proc. badanych użytkowników aplikacji finansowych twierdzi, że nigdy nie miało z nimi problemów. Ci, którzy je napotkali, wymieniali przede wszystkim kwestie techniczne: brak dostępu oraz problemy z obsługą klienta. 26 proc. zgłoszeń miało związek z bezpieczeństwem, np. próbą włamania na konto czy wyłudzenia pieniędzy.UOKiK radzi, jak bezpiecznie korzystać z aplikacji finansowych. Jak podpowiada Urząd, należy używać oryginalnych aplikacji swojego banku lub znanych firm pobranych bezpośrednio ze sklepu Google Play czy Apple Store.Do tego należy na bieżąco aktualizować oprogramowanie – zarówno aplikacje, jak i system operacyjny czy antywirusowy urządzenia. Korzystanie z aplikacji należy zabezpieczyć unikatowym, niepowtarzanym hasłem, odciskiem palca lub systemem rozpoznawania twarzy (tj. biometrycznie, jeśli urządzenie i aplikacja posiadają taką funkcję).Co ważne, nie można przekazywać nikomu, pod żadnym pozorem, danych dotyczących logowania się do aplikacji finansowej.UOKiK zaleca również ustawienie dziennego limitu przelewów, płatności internetowych itd., co pozwoli zminimalizować potencjalne straty finansowe.Jeżeli już ktoś skradł dane do logowania do aplikacji lub nielegalnie wyrobił duplikat karty SIM i wykonywał nieautoryzowane transakcje, to należy jak najszybciej zawiadomić o tym swój bank i policję. Zmień trzeba także hasła do aplikacji.