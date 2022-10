Polacy kupują coraz mniej, dusi nas wysoka inflacja

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2022 r. wzrosła 4,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,8 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących była zaś wyższa w ubiegłym miesiącu o 21,9 proc. niż rok temu.

Według ekspertów ING BSK, dane o sprzedaży detalicznej sugerują, że wysoka inflacja podkopuje siłę nabywczą konsumentów.

"Oceniając wrześniowe wyniki detalu musimy pamiętać, że były one wspierane przez wypłaty 14-tej emerytury" - zwracają uwagę eksperci ING BSK.

Obok wolniejszego wzrostu popytu na towary, widać również wygasanie popandemicznego odbicia w usługach, gdzie gospodarstwa domowe realizowały wcześniej wydatki stłumione przez restrykcje.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu rdr o 4,4 proc. i spadek o 2,4 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 21,2 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu i sierpniu 2022 r.:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień rdr mdm rdr mdm ogółem 4,1 -2,8 4,2 1 pojazdy mechaniczne -2,9 5,1 -6,8 -0,3 paliwa -20,4 -10,0 -14,2 -0,7 żywność, napoje, wyroby tytoniowe 7,8 -1,8 7,4 -0,7 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 11,1 0,7 13,7 1,4 odzież, obuwie 25,2 3,4 8,4 3,7 meble, AGD, RTV -4,3 -1,3 -2,8 1,6 prasa, książki 2,5 -3,6 -1,6 4,6 pozostałe 11,3 -0,7 10,9 2,9

ING BSK: Utrzymuje się wzrost sprzedaży dóbr pierwszej potrzeby

Jak stwierdzili ekonomiści banku ING BSK w komentarzu, na skłonności do konsumpcji wyraźnie ciąży wysoka inflacja, co widać po sprzedaży paliw, która spadła o 20,4 proc. rok do roku, czy po spadku sprzedaży dóbr trwałego użytku (samochodów - spadek o 2,9 proc. r/r oraz mebli, RTV, AGD - spadek o 4,3 proc. r/r).

"Utrzymuje się natomiast wzrost sprzedaży dóbr pierwszej potrzeby. Do wysokiej sprzedaży odzieży i obuwia (+25,2 proc. r/r) przyczyniło się zapewne powakacyjne pogorszenie warunków pogodowych (ochłodzenie). Oceniając wrześniowe wyniki detalu musimy pamiętać, że były one wspierane przez wypłaty 14tej emerytury, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu. W ujęciu m/m odsezonowanym widać niewielkie wzrosty w ostatnich miesiącach, są one zapewne wynikiem nowych świadczeń. Wciąż jednak wyglądają słabo na tle poprzednich dwóch lat. W tym kontekście wrześniowe dane wypadają raczej słabo" - ocenili ekonomiści ING BSK.

Uważają oni, że dane o sprzedaży detalicznej sugerują, że wysoka inflacja podkopuje siłę nabywczą konsumentów na tyle, że ostrożniej podejmują oni decyzje zakupowe. Część gospodarstw domowych boryka się z zabezpieczeniem opału na zimę i wysokimi jego cenami.

W komentarzu wskazano, że obok wolniejszego wzrostu popytu na towary, na co wskazują dane o sprzedaży detalicznej, widać również wygasanie popandemicznego odbicia w usługach, gdzie gospodarstwa domowe realizowały wcześniej wydatki stłumione przez restrykcje (turystyka, restauracje). W rezultacie można zaobserwować schłodzenie popytu konsumpcyjnego, którego skala może być w nadchodzących kwartałach nieznacznie ograniczana przez ekspansję fiskalną.

"Szacujemy, że w III kw. 2022 r. wzrost PKB przekroczył 3 proc. r/r, przy wyraźnie niższym wkładzie ze strony konsumpcji niż obserwowany w I połowie 2022 r. To oznacza hamowanie dynamiki PKB, która w II kw. 2022 r. wyniosła 5,5 proc. r/r (wg niezrewidowanych danych), ale wciąż udaje się uniknąć technicznej recesji (drugiego z rzędu spadku PKB kw/kw)" - stwierdzono w komentarzu ING BSK.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu tego roku znacznie lepsza niż we wrześniu

W sierpniu 2022 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła 4,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,0 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 21,5 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w sierpniu rdr o 3,0 proc. i brak zmian w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 19,6 proc. rdr.

