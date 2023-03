Polacy kupują coraz więcej złota

Mennica Skarbowa odnotowała rekordową sprzedaż złota w 2022 roku. Prezes firmy szacuje, że w bieżącym roku w Polsce ponownie padnie rekord sprzedaży produktów z tego kruszcu i pierwszy raz w historii przekroczona zostanie bariera 20 ton.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Mennica Skarbowa, spółka notowana na giełdzie NewConnect wygenerowała w 2022 roku przychody w wysokości 1,22 mld złotych w porównaniu do 1,07 mld złotych w roku 2021, co oznacza wzrost o ponad 10 procent. Zysk netto osiągnął poziom 21, 5 mln zł w porównaniu do 21,7 mln zł w 2021 roku. Spółka zwiększyła zysk operacyjny z poziomu 29,8 mln zł do 32,85 mln zł.

Rok 2022 pod znakiem rekordowych zakupów złota w Polsce, 2023 ma być jeszcze lepszy

W całym 2022 roku Mennica Skarbowa sprzedała prawie 5 ton złota w porównaniu do 4,53 tony złota w roku 2021.

- Polacy coraz chętniej kupują produkty ze złota inwestycyjnego traktując to jako bezpieczną formę oszczędzania na długie lata. W ubiegłym roku Polska pobiła kolejny rekord sprzedaży złota. Szacujemy, że klienci kupili w sumie około 19 ton produktów z tego kruszcu, co lokuje nasz kraj w Top 5 w Europie jeśli chodzi o wolumen sprzedaży. Popyt na złoto w perspektywie średnioterminowej na pewno będzie rósł. Wojna na Ukrainie, wszechobecna inflacja na całym świecie oraz ostatnie zawirowania na światowym rynku bankowym będą ten trend wzmacniać - wskazuje firma.

- Jestem przekonany, że także w tym roku Polska pobije rekord sprzedaży produktów z tego kruszcu i pierwszy raz w historii pokonamy barierę 20 ton - komentuje Jarosław Żołędowski, prezes Mennicy Skarbowej.

Monety bulionowe i małe sztabki najbardziej popularne

W ubiegłym roku Polacy kupowali najchętniej złoto o małej gramaturze, m. in. sztabki złota o wadze 1 grama i 100 gramów, a także uncjowe monety bulionowe.

- Szczególnym powodzeniem wśród kupujących cieszyła się najpopularniejsza złota moneta na świecie czyli kanadyjski Liść Klonowy oraz australijski Kangur. Mennica Skarbowa zanotowała 20 proc. wzrost sprzedaży tych produktów w porównaniu do 2021 roku. Spółka zaobserwowała także zwiększający się poziom sprzedaży przez kanały online - podała Mennica Skarbowa.

W opinii zarządu spółki popyt na złoto nadal w Polsce będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, a cena surowca w efekcie niepewności politycznej w Europie, zawirowań na światowym rynku bankowym a także w wyniku nadal wysokiej inflacji będzie rosnąć. Mennica Skarbowa planuje dynamiczny rozwój między innymi w wyniku poszerzenia stacjonarnej sieci sprzedaży, a także nowych inwestycji związanych z e-commerce oraz promocją własnej marki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl