Polacy masowo skarżą się na jakość maseczek, rękawic i płynów do dezynfekcji

Dodano, że od marca 2020 r., czyli początku epidemii koronawirusa, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiło ponad 1000 skarg dotyczących maseczek, rękawic, płynów do dezynfekcji itp. Zdecydowana większość z nich dotyczyła cen, pozostałe - nierzetelnych sprzedawców i wprowadzających w błąd ofert.

"Produkty takie jak maseczki, przyłbice, rękawice czy kombinezony ochronne to ważny oręż w walce z epidemią. Chronią nie tylko służby medyczne, ale także sprzedawców, usługodawców i nas wszystkich. Nie mogą być wadliwe czy zawodne. Podjęliśmy wiele działań, by wyeliminować z rynku te produkty, które nie spełniają wymagań i w efekcie niedostatecznie chronią przed wirusem" - podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że Urząd współpracuje w tej dziedzinie z wieloma instytucjami, w tym m.in. z Ministerstwem Zdrowia czy Krajową Administracją Skarbową, a także z Komisją Europejską. "Weźmiemy także udział w rozpoczynającym się właśnie unijnym projekcie CASP - Corona 2020, w ramach którego środki ochrony osobistej zostaną szczegółowo zbadane w laboratoriach" - zapowiedział.

Celem projektu CASP - jak wskazał UOKiK - jest zidentyfikowanie zagrożeń, przebadanie w laboratoriach i skoordynowanie na poziomie unijnym działań organów nadzoru rynku wobec produktów oferowanych jako chroniące przed COVID-19. Projektem objęto maski ochronne, rękawice ochronne oraz płyny dezynfekujące, które mogą nabywać konsumenci.



UOKiK zadeklarował badanie masek ochronnych. Będą one sprawdzone w laboratorium pod kątem przepuszczalności materiałów filtrujących. Urząd zweryfikuje, czy produkty te mogą stanowić skuteczną ochronę przed wirusem SARS-CoV-2. Projekt potrwa do grudnia 2020 r. Na podstawie jego wyników Komisja Europejska opracuje również wytyczne dla konsumentów.

Do końca lipca br. państwa członkowskie UE zgłosiły do Europejskiego Systemu Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX 104 powiadomienia o wykryciu niebezpiecznych wyrobów związanych z walką z COVID-19, z czego Urząd przekazał 24 powiadomienia masek. Nieprawidłowości wykazane w badaniach laboratoryjnych dotyczyły niedostatecznej ochrony przed cząstkami i mikroorganizmami.

Oznacza to - jak tłumaczył UOKiK - że zakwestionowane maski i kombinezony nie zapewniają użytkownikom dostatecznej ochrony, zwiększając ryzyko wystąpienia infekcji. Stwierdzono także nieprawidłowości formalne, np. brak znaku CE, poprzez który producent poświadcza, że wyrób spełnia wszystkie wymagania techniczne i formalne. Niezależnie od zgłoszenia niebezpiecznych produktów do systemu RAPEX wprowadzono także zakaz ich dalszego udostępniania i importu.

Urząd zwrócił uwagę, że podległa Prezesowi UOKiK Inspekcja Handlowa ściśle współpracuje z Krajową Administracją Skarbową, aby uniemożliwić import do Polski wadliwych środków ochrony.

UOKiK dba także, aby niespełniające wymagań maseczki i inne środki ochrony przed wirusem nie pojawiały się w e-sklepach i na platformach handlowych w internecie. "Współpracujemy w tej kwestii z portalem Allegro. Dokłada on starań, by na bieżąco eliminować oferty m.in. naruszające przepisy prawa lub mogące wprowadzać konsumentów w błąd. W efekcie od marca do sierpnia Allegro usunęło ok. 140 tys. ofert takich produktów i zablokowało ok. 2,5 tys. kont" - czytamy w informacji.

Urząd monitoruje też inne platformy, m.in. olx.pl, sprzedajemy.pl, lento.pl, ceneolokalnie.pl czy gratka.pl. Ponadto w ramach współpracy z Komisją Europejską wskazał jej budzące wątpliwości oferty np. na platformie eBay.

UOKiK radzi, by kupując środki ochrony przez internet sprawdzić informacje o sprzedawcy i producencie oraz możliwość kontaktu z nimi, a przed zakupem zapoznać się z opiniami o nich. "Co do zasady przy zakupach przez internet masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Jednym z wyjątków jest sytuacja, gdy produkt został dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu i ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie można go zwrócić w sytuacji, gdy opakowanie zostało otwarte" - podał UOKiK.

Jeśli produkt okaże się wadliwy albo nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca, można złożyć reklamację. Mamy prawo do naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a jeśli wada jest istotna - odstąpienia od umowy. Warto też przeczytać dokładnie regulamin sklepu. Znajdują się tam m.in. informacje o wysyłce i sposobach rozstrzygania sporów.