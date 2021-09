Polacy muszą zmienić myślenie o emeryturach

Koronawirus i jego skutki gospodarcze wpłynęły na stan naszych finansów. Chociaż Polacy zaczęli uważniej podchodzić do kwestii oszczędności, to jednak, jak wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, wciąż zaniedbują kwestię zabezpieczenia finansowego na czas emerytury.

Jak pokazują badania, blisko 45 proc. Polaków nie ma żadnych oszczędności, a tylko jedna piąta jako cel gromadzenia kapitału wskazuje emeryturę.

Ważne wydaje się więc, aby uświadomiać, jak istotne jest długoterminowe i regularne oszczędzanie.

Sposobami na oszczędzanie są m.in. Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), które gwarantują ulgi podatkowe w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Stan oszczędności Polaków

Tymczasem wiedza o finansach, podobnie jak oszczędności Polaków są na niskim poziomie. Raport Assay Index, przygotowany na zlecenie na zlecenie grupy Assay przez Maison&Partners, wskazuje, że 44 proc. z nas nie posiada żadnych odłożonych pieniędzy. Pozostała grupa odłożyła średnio 29 688 zł. A tylko 6 proc. z tego grona, może pochwalić się środkami w wysokości powyżej 100 tys. zł. Jak wynika z badania, tylko około kilkanaście procent respondentów ma odłożoną na tyle dużą kwotę, że jest w stanie dzięki niej przeżyć co najmniej rok.

Mimo tych negatywnych danych, raport Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami pokazuje, że 50 proc. Polaków stwierdziło, że regularnie oszczędza, z kolei 41 proc. zadeklarowało chęć oszczędzania w przyszłości. Najczęściej pieniądze przeznaczane są na podróże (42 proc.), remonty mieszkań (37 proc.), zakup auta (34 proc.), zdrowie lub leczenie i zakup nieruchomości (28 proc.). Tylko jedna piąta Polaków jako cel wskazała emeryturę. Interesujący jest fakt, że choć oczekiwana kwota oszczędności, która może zapewnić poczucie bezpieczeństwa wzrasta wraz z wiekiem, to jednak tendencja do gromadzenia kapitału wraz z nim maleje.



Tymczasem emerytura, którą po osiągnięciu wieku emerytalnego, będziemy pobierać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według prognoz pozwoli na zaspokojenie tylko podstawowych potrzeb. Dotyczy to szczególnie dzisiejszych 20-, 30- i 40-latków. Według wyliczeń ZUS stopa zastąpienia, czyli relacja przeciętnej wypłacanej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia, będzie w przyszłości o wiele niższa. Dziś wynosi ona około 55 proc., podczas gdy w 2060 r. może to być zaledwie 25 proc.

Co zrobić, by pobierane świadczenie emerytalne było wyższe?

