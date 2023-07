Polacy nadal na potęgę zadłużają się w systemie pozabankowym

Z komunikatu opublikowanego przez Biuro Informacji Kredytowej wynika, że w pierwszym półroczu 2023 roku firmy działające poza systemem bankowym udzieliły Polakom ponad 2,32 miliona nowych pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 5,3 miliarda złotych.

Z komunikatu opublikowanego przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wynika, że w pierwszym półroczu 2023 roku firmy działające w systemie poza bankowym przyznały 2,326 miliona nowych pożyczek. W stosunku do analogicznego okresu roku minionego oznacza to wzrost o 32 procent. Łączna wartość pożyczek przekroczyła 5,3 miliarda złotych i była wyższa o 20,9 procent w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku.

W samym czerwcu tego roku udzielono 757,3 tysiąca nowych pożyczek o wartości 1,19 miliarda złotych co w ujęciu rok do roku oznacza wzrost ilościowy o 46 procent, natomiast wartościowo to o 133,4 procent więcej.

Średnia wartość jednostkowej pożyczki poza bankowej w czerwcu 2023 roku wynosiła 1431 złotych i był o 38,3 procent wyższy niż w czerwcu minionego roku.

Polacy pożyczyli w I półroczu 2023 w systemie pozabankowym ponad 5,3 miliarda złotych

Oznacza to, że rośnie ilość osób, które zmuszone są do korzystania z zasilania finansowego swoich budżetów z pożyczek od firm, które nie działają na polskim rynku bankowym. W większości przypadków można całą operację przyznania pożyczki wykonać w telefonie bez konieczności przedstawiania wysokości dochodów i oceny zdolności finansowej.

Zwyczajowo pierwsza pożyczka do wysokości 3 tysięcy złotych jest bez prowizji i ma niskie, porównywalne z tradycyjnymi instytucjami finansowymi oprocentowanie. Problemy zaczynają się dopiero wtedy kiedy zaczynamy stałą współpracę i okazuje się, że RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) czyli całkowity koszt zobowiązania kredytowego wynosi około 90 procent.

Firmy pożyczkowe nie zawsze sprawdzają w BIK kondycję finansową swoich klientów

Dla wielu klientów, którzy nie regulują na bieżąco swoich zobowiązań kredytowych wobec banków zwłoka w spłacaniu rat i kapitału kończy się wpisaniem dłużnika do bazy danych BIK. W przypadku pożyczek udzielanych przez firmy najczęściej nikt nie sprawdza jaki jest faktyczny status osoby ubiegającej się pieniądze.

W praktyce oznacza to, że na rynku działają trzy równoległe systemy kredytowo-pożyczkowe. Banki i instytucje finansowe działające pod parasolem Komisji Nadzoru Finansowego, firmy pożyczkowe uzyskujące licencje w resorcie finansów i lombardy oraz szara strefa, gdzie reguły ustala wolny rynek.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl