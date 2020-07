Polacy nauczyli się żyć z wirusem, nie jest planowany kolejny lockdown

Dziś myślę, że Polacy boją się już dużo mniej koronawirusa, nauczyli się też żyć z wirusem; mniej się obawiają także ewentualnych zasad obowiązujących w przypadku nasilenia się pandemii, bo poznali te zasady - ocenił w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Utrzymywanie dystansu, maseczki, dezynfekcja - myślę, że dzięki temu Polacy dzisiaj łatwiej ewentualną drugą falę zaakomodują - ocenił Mateusz Morawiecki.

Dodał, że nie jest planowany kolejny lockdown. - Nie planujemy właśnie dlatego, bo on był bardzo bolesny dla gospodarki, nie tylko dla polskiej, dla całego świata - powiedział.

Premier powiedział w piątek, iż liczy na jak najbardziej konstruktywną współpracę z prezydentem Andrzejem Dudą. Jego zdaniem prezydent jest "wymagającym partnerem", asertywnym, ale "współpracującym".

"We Włoszech, Hiszpanii to będzie recesja największa od II wojny światowej, we Francji również, w Niemczech także, również w bogatej Holandii i Belgii największa recesja od II wojny światowej. A my (...) w Europie byliśmy podziwiani za to, że tak szybko się odbijamy" - podkreślił Morawiecki.

Morawiecki podkreślił, że bardzo go cieszy wybór, którego Polacy dokonali 12 lipca. "Myślę, że Polacy dokonali najwłaściwszego wyboru, jestem tego pewien, bo pan prezydent jest asertywny, ale współpracujący" - ocenił premier.



Jak dodał, ewentualne zwycięstwo w wyborach kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego mogłaby oznaczać konflikt. "Cieszę się, że pan prezydent jako wymagający partner dostrzega i deficyty, i te dobre strony, które udało nam się zrealizować, a przede wszystkim koncentruje się na przyszłości" - zaznaczył szef rządu. Według niego przez najbliższe pięć lat Duda będzie dążył do tego, żeby Polska rozwijała się jak najszybciej i w sposób zrównoważony.



Morawiecki powiedział, iż liczy na jak najbardziej konstruktywną współpracę z głową państwa. "Ale też zdaję sobie sprawę, że pan prezydent ma swoją wizję dynamicznego rozwoju, innowacyjnej Polski, modernizacji w przyspieszonym tempie. Będę robił wszystko, żeby rzeczywiście tak się stało" - zadeklarował Morawiecki.



Pytany, czy możliwa jest bliższa niż dotychczas współpraca rządu z prezydentem, zapewnił, że ona była bardzo bliska. "Cieszyłbym się, gdyby ona była taka sama, gdyby mogła być utrzymana. Jestem pewien, że pan prezydent będzie konstruktywnie podchodził do wielkich wyzwań, do trudności, ale też do szans, które przed Polską stoją" - zaznaczył Morawiecki.