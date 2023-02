Polacy nie chcą darmowych pieniędzy

Niemal połowa spośród kredytów hipotecznych nie została objęta wakacjami kredytowymi. Klienci banków mają swoje powody, dla których nie zdecydowali się na zawieszenie rat.

Wakacje kredytowe wprowadzono latem 2022 r. Dają one możliwość zawieszenia płatności czterech rat w 2022 r. i dalszych czterech w 2023 r. Banki nie pobierają jakichkolwiek opłat ani odsetek za skorzystanie z tego ustawowego przywileju, co czyni program atrakcyjnym dla klientów. W istocie mamy bowiem do czynienia z darmową wieloletnią pożyczką w wysokości ośmiu miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego.

Zainteresowanie wakacjami kredytowymi nie jest małe. Na koniec grudnia 2022 r. objęto nimi 1,05 mln kredytów mieszkaniowych o wartości 262,5 mld zł – wynika z danych Kancelarii Premiera.

Jeżeli jednak wziąć pod uwagę, że uprawnionych do skorzystania z programu jest około 1,97 mln umów, a więc z możliwości zawieszenia rat skorzystało 53,3 proc. z nich, odsetek chętnych na darmowe pożyczki nie jest wielki.

Z wakacji kredytowych nie skorzystało prawie 47 proc. klientów, jeżeli brać pod uwagę liczbę umów i 33 proc. – jeżeli chodzi o wartość hipotek.

Wiele powodów, dla których klienci rezygnują z wakacji kredytowych

Jednym z głównych powodów, dla którego klienci nie decydowali się na wakacje kredytowe, były obawy o ich wpływ na zdolność kredytową. To ważne szczególnie dla osób, które planują wziąć nowy kredyt.

Kolejnym czynnikiem były ograniczenia wprowadzane przez banki w zakresie sprzedaży hipotek. Mowa o zaostrzeniu polityki kredytowej, wskutek czego trudniej o pożyczkę.

W grę wchodzą także sytuacje, kiedy klient jest blisko spłaty hipoteki i zostało mu na przykład tylko dwa lata. W takiej sytuacji nie zaprząta sobie głowy wydłużaniem harmonogramu spłaty o osiem miesięcy.

Chodzi wreszcie o mieszkania, które przez kredytobiorców są wynajmowane, a sam klient mieszka w lokum, nieobjętym hipoteką. W takiej sytuacji też może on wstrzymać się ze skorzystaniem z programu.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl