Polacy nie wierzą, że obniżka VAT zatrzyma wzrost cen

Ponad 66 proc. aktywnych konsumentów uważa, że ceny w sklepach nie spadną z powodu zapowiadanej od lutego br. obniżki VAT-u na żywność - wynika z badania sondażowego. Ponad 15 proc. spodziewa się obniżki cen żywności od lutego, 18 proc. badanych nie ma w tej kwestii zdania.

Choć zapowiedź obniżki o stawkę VAT przez sieci to pozytywna odpowiedź rynku, nie należy oczekiwać, że koszty zakupów spadną poniżej poziomów, jakie widzieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu.

Z badania sondażowego platformy UCE Research i Grupy BLIX wynika, że 66,4 proc. Polaków odpowiedzialnych za zakupy w swoich domach nie wierzy w scenariusz spadku cen w sklepach dzięki zapowiadanej od lutego br. obniżce VAT-u na żywność. 49,5 proc. z nich raczej tak uważa, a 16,9 proc. jest tego pewnych.

Według Krzysztofa Łuczaka z Grupy BLIX, konsumenci obserwują galopujące ceny w sklepach, które są dużo wyższe niż spodziewana ulga, stąd ich sceptycyzm. "Choć zapowiedź obniżki o stawkę VAT przez sieci to pozytywna odpowiedź rynku, nie należy oczekiwać, że koszty zakupów spadną poniżej poziomów, jakie widzieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu" - wskazał ekspert. Dodał, że Polacy zdają sobie sprawę z tego, że nie są one zależne tylko od woli sprzedawców, ale od szeregu innych czynników. "Postawa społeczeństwa w tej kwestii jest więc dość racjonalna" - ocenił.

Jak dodał, łącznie tylko 15,3 proc. badanych uważa, że ceny w sklepach jednak spadną. Z czego 12,9 proc. ankietowanych tak przypuszcza, a 2,4 proc. jest o tym przekonana.

"Po wynikach widać, że niewielu Polaków liczy na obniżki" - wskazał. Jak zaznaczył, nie można nikomu tego przekonania odbierać, ale nie ma wątpliwości, że nawet jeśli ceny spadną, to będą mniejsze tylko przez chwilę po to, żeby później znowu wszystko jeszcze mocniej podrożało. "Już teraz widzimy, że niektóre sieci podnoszą ceny, żeby za chwilę je opuścić. W ten sposób bronią się przed wprowadzonym mechanizmem" - wyjaśnił.

Z sondażu wynika ponadto, że 17,6 proc. konsumentów nie ma jeszcze wyrobionej opinii w tej kwestii. Natomiast zaledwie 0,7 proc. ankietowanych w ogóle nie interesuje się tym tematem.

Zdaniem Łuczaka, część konsumentów obojętnie podchodzi do podwyżek, gdyż one i tak nie zmienią ich zwyczajów zakupowych. "Jest to jednak margines w dzisiejszych czasach potwierdzonych w badaniu". Dodał, że nawet bardzo zamożni ludzie nie ignorują tego, co dzisiaj dzieje się w sklepach.

Jak ocenił, 18-procentowy wynik osób nie mających w tej kwestii zdania, może świadczyć o tym, że w gąszczu różnego rodzaju medialnych informacji Polacy jeszcze w pełni nie dostrzegają tego, co może ich czekać.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-19.01.2022 roku metodą CAWI przez UCE Research i Grupę BLIX na próbie 1002 dorosłych Polaków, którzy we własnych gospodarstwach domowych są odpowiedzialni za robienie codziennych zakupów.

