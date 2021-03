Polacy odzyskali 223 mln zł za odwołane imprezy turystyczne

223 mln zł wypłacono z Turystycznego Funduszu Zwrotów podróżnym, których imprezy turystyczne odwołano z powodu pandemii koronawirusa - poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG podał, że rozpatrywanie wniosków o zwrot zakończy się 22 marca.

Jak podał Fundusz, wnioski o zwrot złożyło ogółem 298 przedsiębiorców i ponad 111 tys. osób, które zawarły z organizatorem umowę o udział w imprezie turystycznej. Do tej pory, kilkuset tysięcy turystom zwrócono z Funduszu ponad 223 mln zł. UFG szacuje, że łączna kwota wypłacona tytułem zwrotu środków nie przekroczy 230 mln zł, z puli 300 mln zł, którymi dysponuje TFZ.

"W tej chwili wypłacane są ostanie środki i wysyłane powiadomienia na konta podróżnych, których wnioski nie połączyły się z wnioskami przedsiębiorców turystycznych" - wskazał rzecznik prasowy UFG Damian Ziąber. Dodał, że podróżni będą mieli dwa tygodnie na poprawienie swoich wniosków lub kontakt z przedsiębiorcą turystycznym i wyjaśnienie wątpliwości. "Ostatnim dniem rozpatrywania wniosków będzie 22 marca" - podał.

Jak wyjaśnił rzecznik, w przypadku części wniosków wciąż występują rozbieżności między tym, co podali podróżni, a informacjami przekazanymi przez przedsiębiorców turystycznych. W takich przypadkach wnioski obydwóch stron umowy o imprezę turystyczną nie mogą się połączyć. "Takie połączenie jest bezwzględnym wymogiem ustawowym umożliwiającym Funduszowi wykonanie zwrotu środków na rachunek wskazany przez podróżnego. To dlatego 5 marca Fundusz wysłał do przedsiębiorców turystycznych oraz podróżnych 23 tysięcy powiadomień dotyczących konieczności wykonania odpowiednich czynności ze złożonym wnioskiem" - zaznaczył.

UFG zachęca wszystkie osoby, które nie otrzymały zwrotu wpłaconych środków do zapoznania się z treścią wysłanych powiadomień. Są one dostępne po zalogowaniu się na uprzednio założone konto użytkownika w Portalu TFG (www.tfg.ufg.pl). Brak podjęcia działań przez podróżnego albo przedsiębiorcę turystycznego, w terminie 14 dni od wysłania powiadomienia skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, a tym samym brakiem możliwości otrzymania zwrotu środków - poinformował Fundusz.

Powołana we wrześniu 2020 r. tzw. druga tarcza turystyczna wprowadziła kilka rozwiązań mających pomóc branży turystycznej w czasie pandemii. Jednym z nich jest Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, z którego wypłacane są turystom pieniądze za odwołane przez pandemię wycieczki.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny m.in. prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Ponadto, wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony - czytamy na stronie UFG.