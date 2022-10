Polacy pokochali otwartą bankowość

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) obowiązuje w Polsce już trzy lata. Jak w tym momencie wygląda otwarta bankowość nad Wisłą?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego to dyrektywa znana pod angielskim skrótem PSD2.

Została w Polsce wprowadzona do porządku prawnego 14 września 2019 r.

Dyrektywa ta ustanowiła ramy regulacyjne dla środowiska tzw. otwartej bankowości.

Wprowadzone nią środowisko umożliwiło podmiotom trzecim, w tym innym bankom budowę serwisów, aplikacji, produktów czy usług bazujących na dostępie do danych gromadzonych, między innymi o klientach, przez instytucje finansowe, zauważają autorzy raportu "Otwarta Bankowość w Polsce", opublikowanego przez firmę Kontomatik.

Raport: Otwarta bankowość jest korzystna dla wszystkich stron

Jak stwierdzono w raporcie, otwarta bankowość jest korzystna zarówno dla samych klientów, jak i dla firm trzecich i banków. Według autorów opracowania jednym z powodów jest to, że udostępnianie informacji finansowych o kliencie jest łatwe, szybkie oraz bezpieczne, a same informacje są już zweryfikowane przez dostawców usług płatniczych, oferujących rachunek bankowy.

„Oznacza to, że ich jakość i wiarygodność jest wyższa w porównaniu do wcześniejszych metod pozyskiwania danych finansowych o kliencie, a automatyzacja procesu pozyskania danych powoduje, że łatwiej jest uzyskać ich pełniejszy zakres. Pozyskanie zajmuje czasami zaledwie milisekundy. Według autorów otwiera to możliwości usprawnienia i digitalizacji decyzji biznesowych opartych o pozyskane informacje” – czytamy w raporcie.

Także na samej szybkości analizy zyskują klienci. Szybka weryfikacja kredytowa, a za nią decyzja, odroczone płatności to tylko przykłady. Banki zyskują poprzez poszerzenie bazy kilientów i usług, a firmy zewnętrzne w znacznym uproszczeniu tzw. trzecia strona dostęp do bazy i danych klientów bankowych.

Autorzy raportu wskazują, że wdrożenie dyrektywy, jej pierwsze trzy lata funkcjonowania, a także otwartej bankowości, można uznać co do zasady za sukces. Dodają, że w Polsce, jak i w Europie pojawiają się głosy wskazujące na obszary wymagające poprawy.

"Banki, które w PSD2 zauważyły szansę na wprowadzenie nowych usług i produktów opartych na otwartej bankowości, stały się bardziej otwarte, konkurencyjne. Oferują poza ściśle bankowymi produktami i usługami dodatkowe produkty np. ubezpieczenia dopasowane do konkretnego klienta, usługi faktoringowe, windykacyjne, księgowe czy oparte o personal finanse management, produkty wspomagające zarządzanie domowym budżetem klientów" – podano także w raporcie.

Większość banków w Polsce ma już teraz udostępnione usługi chmurowe

Dane NBP pokazują, że nasi rodacy chętnie płacą zbliżeniowo zarówno za pomocą urządzeń mobilnych, jak i kodów Blik. Mieszkańcy naszego kraju do usług Google Pay i Apple Pay dodali około 7,3 mln kart płatniczych.

Raport „Mapa polskiego FinTechu” z 2021 wskazuje, że obecnie w tej branży działa ponad 300 firm. Branża finansową dynamicznie się zmienia. Powstają coraz nowsze, sprawniejsze i oparte o bardziej innowacyjne rozwiązania produkty. W większości przypadków ta dynamika rynku wynika właśnie z rozwiązań PSD2.

