Polacy pożyczają coraz więcej, choć coraz trudniej jest o pożyczkę

Firmy pożyczkowe udzielają coraz więcej pożyczek. Ich łączna wartość w kwietniu 2022 roku była wyższa o 3,7 proc. w porównaniu z marcem. Jednocześnie w ujęciu ilościowym wynik był niższy o 1,4 proc. Po uwzględnieniu różnicy w dniach roboczych liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 13,3 proc, a wartość udzielonego finansowania o 19,3 proc. - wynika z danych firmy CRIF, dostawcy informacji kredytowej.

Wskaźnik odrzuceń wniosków pożyczkowych jest na relatywnie wysokich poziomach, co najprawdopodobniej oznacza ograniczenie w dostępie do finansowanie dla części klientów firm pożyczkowych - ocenia CRIF.

W kwietniu 2022 roku sektor udzielił pożyczek o łącznej wartości wyższej o 39,3 proc. niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Zanotowano także wzrost liczby udzielonych pożyczek o 23,8 proc.

Średnia wartość udzielonej pożyczki w kwietniu 2022 roku wyniosła 3616 zł, a więc była o 5,2 proc. wyższa niż w marcu. W stosunku do kwietnia 2021 roku średniej wartości pożyczka była wyższa o 12,5 proc.

Wskaźnik odrzuceń wniosków pożyczkowych jest na relatywnie wysokich poziomach, co najprawdopodobniej oznacza ograniczenie w dostępie do finansowanie dla części klientów firm pożyczkowych - podaje CRIF, który zajmuje się dostarczaniem informacji kredytowej.

Liczba pytań o raport historii kredytowej klientów aplikujących o pożyczkę wskazuje na nieznaczny spadek w kwietniu, o 6,8 proc. w stosunku do marca.

„W drugiej połowie marca zanotowano jednak wysokie odczyty odpytań z uwagi na zbliżający się okres świąteczny, co stworzyło dosyć wysoką bazę dla danych kwietniowych. W relacji rok do roku dane są zbliżone do zanotowanych przed miesiącem. Liczba odpytań wzrosła o 49,0 proc. (w marcu wskaźnik wyniósł 50,9 proc.)” - podaje firma.

Czytaj: Wzrost cen żywności jest rekordowy i szybko nie wyhamuje

Jak zaznacza, dynamiki są wysokie z uwagi na ograniczenia covidowe, które funkcjonowały do czerwca 2021 roku, co wytworzyło efekt bazy. Od maja 2021 roku nastąpił wzrost aktywności w odpytaniach, tak więc w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się niższych dynamik w ujęciu rocznym - prognozuje CRIF.

Odbudowa rynku

Przez ostatnie dwanaście miesięcy występowały wysokie dynamiki wzrostu wartości i liczby udzielonych pożyczek, lecz wynikało to z faktu, że okresem porównawczym był covidowy rok 2020, w którym sektor był obciążony restrykcyjnymi regulacjami w zakresie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych. Wraz z systematyczną odbudową rynku dynamiki zaczęły się zmniejszać – zwraca uwagę firma.

W kwietniu 2022 roku sektor udzielił pożyczek o łącznej wartości wyższej o 39,3 proc. niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Zanotowano także wzrost liczby udzielonych pożyczek o 23,8 proc. Po korekcie dotyczącej dni roboczych w kwietniu bieżącego roku (20 dni) w stosunku do kwietnia 2021 roku (21 dni), wzrost wartości udzielonych pożyczek wynosi 46,3 proc., a liczby - 30 proc.

W lutym i marcu obserwowane były wzrosty wartości udzielonych pożyczek kolejno o 20 i 28 proc. Również w przypadku danych sprzedażowych widoczny jest efekt świąt wielkanocnych.

Średnia wartość udzielonej pożyczki w kwietniu 2022 roku wyniosła 3616 zł, a więc była o 5,2 proc. wyższa niż w marcu. W stosunku do kwietnia 2021 roku średniej wartości pożyczka była wyższa o 12,5 proc.

Również w przypadku danych o średniej wartości pożyczki wystąpił efekt świąt, co sugerują wysokie odczyty w tygodniach rozpoczynających się 28 marca i 4 kwietnia. Można domniemywać, że systematyczny wzrost średniej wartości pożyczki jest po części wynikiem wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji - zauważa CRIF.

Klienci szukają finansowania

Z uwagi na model raportowania przez firmy pożyczkowe danych na temat liczb odrzucanych aplikacji o pożyczki, należy mieć na uwadze, że dane z ostatnich czterech tygodni ulegną korekcie - podaje firma. Z tego względu jako ostatni miarodajny odczyt należy potraktować tydzień rozpoczynający się 21 marca, w trakcie którego wskaźnik odrzuceń wyniósł 40,9 proc., a więc utrzymuje się na poziomach obserwowanych w ostatnich tygodniach, natomiast był nieznacznie wyższy wobec poziomów osiąganych od marca do maja 2021 roku.

[1] Ze względu na specyfikę raportowania spółek do CRIF dane za ostatnie tygodnie stycznia w zakresie odsetka klientów odrzuconych mogą ulec zmianom. W niniejszej publikacji używamy danych CRIF wg stanu na 10 maja 2022 r.

"Wskaźnik dotyczący średniej liczby odpytań w sprawie. klientów aplikujących o finansowanie wobec średniej liczby unikatowych klientów nieco obniżył się. W kwietniu wyniósł 2,26 wobec 2,41 miesiąc wcześniej. Wskaźnik jest na relatywnie wysokich poziomach. Wnioski płynące z danych są analogiczne wobec formułowanych przez nas od kilku miesięcy. Zwiększone wartości wskaźnika oznaczają prawdopodobnie, że klienci intensywnie szukają finansowania w firmach pożyczkowych. Jednocześnie wielu klientów go nie otrzymuje. Być może jest to konsekwencja zniknięcia z rynku ok. 1/3 firm pożyczkowych na skutek zaostrzonych regulacji, a klienci instytucji, które wycofały się z rynku nie mogą liczyć na finansowanie w firmach, które pozostały na rynku" - czytamy w raporcie.

W kwietniu liczba aktywnych podmiotów (instytucji pożyczkowych, które w danym okresie udzieliły choć jednej pożyczki) uczestniczących w badaniu CRIF nie zmieniła się i wyniosła 42 podmioty. Trzy spółki to firmy działające w segmencie odroczonej płatności (BNPL – buy now, pay later).

Stabilność w zakresie funkcjonujących na rynku podmiotów należy odebrać pozytywnie, choć należy pamiętać, że nad rynkiem w dalszym ciągu ciąży niepewność regulacyjna - stwierdza CRIF.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl