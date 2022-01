Polacy pożyczają coraz więcej. Chwilówki wyraźnie zyskują

Po zapaści pod względem udzielonego finansowania w 2020 roku, firmy pożyczkowe notują wzrosty zarówno w liczbie udzielonych pożyczek oraz ich średniej wartości. Branża zbliża się do poziomów sprzedaży notowanych przed pandemią.

Firmy pożyczkowe działające w Polsce udzieliły w grudniu więcej tzw. "chwilówek" zarówno w ujęciu rocznym jak i miesięcznym, a średnia kwota pożyczki wzrosła do 3 609 zł.

Jak wynika z wyliczeń Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, po fatalnym 2020 roku branża parabanków prawie powróciła do poziomów sprzedaży sprzed marca 2020 roku.

Do 41 firm wzrosła liczba aktywnych instytucji pożyczkowych.

Grudzień 2021 roku okazał się być kolejnym miesiącem po listopadzie, który instytucje pożyczkowe mogą zaliczyć do udanych. W praktyce oznacza to powrót do poziomów obserwowanych w 2019 roku.

Ogółem w grudniu 2021 roku wartość udzielonego klientom finansowania była o 9,3 proc. wyższa w porównaniu z listopadem, a liczba udzielonych pożyczek wyższa o 6,3 proc.



Nominalnie wartość udzielonych pożyczek jest wyższa o 9,3 proc. miesiąc do miesiąca, o 35,7 proc. wyższa rok do roku i o 4,4 proc. wyższa niż w grudniu 2019 roku.



Po korekcie o dni robocze, których w tegorocznym grudniu było 22, a w grudniu 2019 20 okazuje się, że dzienna wartość udzielonego finansowania była o 5 proc. niższa niż w grudniu 2019 roku. Dane w zakresie liczby udzielonych pożyczek skorygowane o różnice w dniach roboczych pokazują spadek w porównaniu do grudnia 2019 o 9 proc.



Dla porównania, 2020 rok branża zakończyła ze stratą netto w wysokości 280 mln zł i 30-proc. spadkiem przychodów w ujęciu rok do roku.



Istotny wzrost nastąpił natomiast w średniej wartości udzielonej pożyczki. W grudniu wyniosła ona 3 609 zł, więcej o 2,9 proc. wobec listopada 2021, więcej o 12,8 proc. wobec grudnia 2020 roku i więcej o 4,4 proc. wobec grudnia 2019 roku.



Do 41 firm wzrosła liczba aktywnych instytucji pożyczkowych (czyli takich, które w danym okresie udzieliły choć jednej pożyczki). Co istotne przy porównywaniu wyników, liczba operujących na tym rynku firm spadła o około 1/3 w ciągu ostatnich dwóch lat. Jak podkreśla FRRF, biorąc pod uwagę dalszą niepewność regulacyjną, nie należy spodziewać się zwiększenia liczby firm operujących na rynku pożyczkowym.

