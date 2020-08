Polacy przekazali blisko 900 mln zł z 1 proc. PIT. To rekord

W tym roku w ramach rozliczenia PIT Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) blisko 900 mln zł - poinformował w piątek minister finansów Tadeusz Kościński. Zaznaczył, że to rekordowa kwota, o 25 mln zł wyższa niż w ubiegłym roku.

"W tym roku Polacy po raz kolejny pokazali, że chętnie wspierają bliskie im cele, przekazując w swoich rocznych rozliczeniach PIT blisko 900 mln zł dla organizacji pożytku publicznego. To rekordowa kwota, wyższa o 25 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem" - poinformował Kościński.

"Cieszę się również z tego, że jako resort finansów znacznie ułatwiamy Polakom rozliczanie podatków, w tym np. przekazanie 1 proc. poprzez usługę Twój e-PIT. To praktyczny wymiar naszego zorientowania na klienta. Stawiamy podatników i przedsiębiorców w centrum uwagi, staramy się dobrze poznać ich potrzeby i dostarczać im nowoczesne, przyjazne usługi, aby w ten sposób ułatwiać ich codzienne funkcjonowanie" - dodał.

Zgodnie z danymi resortu finansów na 7 sierpnia, w 2020 r. kwota 1 proc. podatku należnego przekazana organizacjom pożytku publicznego (z rozliczenia za 2019 r.) wyniosła 899,4 mln. W zeszłym roku Polacy zasilili OPP kwotą 874,4 mln zł.

Jak przypomina Ministerstwo Finansów, kwoty te rosną z roku na rok. Przykładowo w 2015 r. Polacy przekazali OPP 560 mln, w 2016 r. 619,1 mln, w 2017 r. 662,2 mln, a rok później - 763,9 mln zł.

Resort finansów zastrzega, że pełna kwota podatku dla OPP za 2019 r. i liczba podatników, którzy przekazali swój 1 proc. podatku, będzie znana na przełomie trzeciego i czwartego kwartału br.

W związku z epidemią koronawirusa w tym roku PIT za zeszły rok można było rozliczyć do 1 czerwca. Ze statystyk MF wynika, że mimo to 97 proc. podatników rozliczyło się w standardowym terminie do 30 kwietnia.



Jak informował fiskus na początku czerwca, ok. 18,3 mln deklaracji PIT złożono elektronicznie, co jest nowym rekordem. Resort finansów ocenił, że tak wysoka liczba PIT-ów które zostały złożone elektronicznie, to m.in. zasługa usługi Twój e-PIT, przez którą wpłynęło ok. 8,7 mln deklaracji. Ogólnie złożono ok. 20,9 mln PIT-ów.