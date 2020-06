Polacy przenoszą się do większych banków? Taka informacja mogłaby osłabić cały sektor bankowy

Według nieoficjalnych informacji w czasie pandemii część klientów banków - w obawie przed potencjalnymi kłopotami - przenosi rachunki i depozyty z mniejszych banków do największych graczy na krajowym podwórku. Zapytaliśmy zatem polskie banki, czy odnotowały w ostatnich tygodniach przyrost tego rodzaju zmian w przypadku rachunków i depozytów klientów detalicznych czy korporacyjnych. Chodziło nam zwłaszcza o migracje z małych do dużych podmiotów.

Panika nikomu nie służy

Gdzie zatem tkwi prawda?W opinii Adama Rucińskiego, prezesa firmy doradczej BTFG, banki nie potwierdzają informacji o przesunięciach depozytów czy kont z mniejszych banków do dużych, ponieważ nie służyłaby ona nikomu.W trakcie kryzysu finansowego ponad 10 lat temu zaznaczyła się tendencja, by część obywateli przenosiła swe środki do polskich banków. Mieli oni poczucie, że polskie banki na pewno zostaną w Polsce, a z zagranicznymi nie wiadomo, co będzie. W trakcie pandemii mógł działać analogiczny mechanizm.- O ile dla banków naturalne jest zachęcanie do migracji klientów, o tyle żadnemu nie zależy, by było to w czasie paniki. Sektorowi bankowemu panika nie służy; w jego interesie jest, by świat bankowości, depozytów pozostał w spokoju. Nikt nie chce gwałtownego, emocjonalnego napływu depozytów – dodaje Adam Ruciński.Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica jest zdania, że jeżeli faktycznie mamy do czynienia z przenoszeniem depozytów z mniejszych do większych banków lub w ogóle wyciągania ich z systemu bankowego, to różne mogą być tego przesłanki - nie zawsze racjonalne, niemniej zrozumiałe.- Najmniej prawdopodobne są wypowiedzi niektórych polityków mówiących o sięganiu po pieniądze Polaków i namawiające do wycofywania ich z banków. Wydaje się, że reaguje na nie grupa tyleż specyficzna, co nieliczna. Dużo bardziej prawdopodobnym powodem wydają się zapowiedzi o drukowaniu pieniędzy na tarcze antykryzysowe... Jakkolwiek Polacy popierają ideę pomocy przedsiębiorcom, to - po doświadczeniach hiperinflacji lat 80/90 oraz 30 latach przekonywania przez kolejne rządy, że deficyt i dodruk pieniądza są absolutnym złem dla gospodarki - boją się nawrotu inflacji, kryzysu systemu bankowego itp. - analizuje Dawid Piekarz.Do ewentualnych powodów dokłada się perspektywa kryzysu gospodarczego - w połączeniu z bardzo niskimi stopami procentowymi. Skoro oprocentowanie w bankach nie chroni przed inflacją, a dodatkowo dobiegają sygnały o zagrożeniu gospodarczą flautą, to część bankowych klientów dochodzi do wniosku, że pieniądze będą bezpieczniejsze w dużym banku - nie tylko dlatego że „duży może więcej”, ale także dlatego, że największe banki na naszym rynku są w większości kontrolowane przez państwo. Wobec faktu, że bank przestaje się komuś kojarzyć z bezpieczeństwem, w warunkach niskich stóp można pieniądze schować też "poza systemem".- Jeśli powyższe jest prawdą, zrozumiała staje się postawa sektora bankowego, który tych informacji nie potwierdza... Mogłoby to mieć efekt samospełniającej się przepowiedni i nasilić takie przesuwanie środków - a wtedy nawet korzyści dużych banków nie zrekompensowałyby dużego kryzysu całego sektora bankowego, który rozlałby się z tych mniejszych, tracących aktywa banków - dodaje wiceprezes Instytutu Staszica.