Polacy przestali brać kredyty na mieszkania

Najnowszy odczyt indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe BIK wskazuje, że w listopadzie tego roku wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła aż o 65 procent wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.

W listopadzie 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 13,60 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 36,74 tys. rok wcześniej – jest to spadek o 63 procent. W porównaniu do października 2022 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy również spadła o 2,4 procent.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w listopadzie tego roku wyniosła 337,47 tys. zł i była niższa o 5,6 procent, w stosunku do wartości z listopada 2021 r. W porównaniu do października 2022 r. była jednak wyższa o 0,3 procent.

- Listopadowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe potwierdza ustabilizowanie się wartości Indeksu na niskim poziomie. Wysokie stopy procentowe, zaostrzenie wymogów regulacyjnych oraz obawy przed skutkami spowolnienia gospodarczego, skutecznie i na dłużej zamroziły popyt na kredyty mieszkaniowe. Listopadowa wartość Indeksu pomimo tego, że nie jest najniższą, to i tak jest jedną z najniższych w całej 14-letniej historii pomiaru. Aby popyt się odmroził konieczne jest istotne zwiększenie zdolności kredytowej, która zależy od czterech czynników: stóp procentowych, wynagrodzeń, cen nieruchomości i kosztów utrzymania - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl