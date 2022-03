Polacy ruszyli do bankomatów. Najwyższy przyrost gotówki w historii

Podaż pieniądza (M3) wzrosła w lutym w stosunku do stycznia o 23,8 mld zł i wyniosła 1984,2 mld zł – poinformował Narodowy Bank Polski. To jeden z najwyższych przyrostów ilości gotówki w historii i efekt obaw Polaków po agresji na Ukrainę.

Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 5,5 mld zł, tj. 1,4 proc., do poziomu 403,5 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 3,9 mld zł, tj. 5,1 proc., do poziomu 81,1 mld zł.

Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 984,24 mld zł na koniec lutego 2022 r. Oznacza to wzrost o 1,2 proc. w stosunku do stycznia 2022 r i wzrost o 8 proc. w ujęciu rocznym.



Jak informuje bank centralny w ubiegłym miesiącu wartość zaliczanej do podaży pieniądza M3 gotówki w obiegu zwiększyła się o 15,7 mld zł, tj. o 4,6 proc., do poziomu 354,1 mld zł. To jeden z najwyższych przyrostów ilości gotówki w historii i efekt obaw Polaków po agresji na Ukrainę. Na przełomie lutego i marca obserwowaliśmy kolejki przed bankomatami i oddziałami bankowymi – klienci banków chcieli wypłacać gotówkę, uznając ją za bezpieczniejszą w tak niespokojnych czasach.



Z podobnym zjawiskiem – runem na gotówkę mieliśmy również do czynienia na początku pandemii, kiedy miesięczne przyrosty gotówki w obiegu były jeszcze wyższe niż w lutym – w marcu i kwietniu 2020 r. przekraczały 20 mld zł.



Z danych NBP wynika również, że wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 5,5 mld zł, tj. 1,4 proc., do poziomu 403,5 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 3,9 mld zł, tj. 5,1 proc., do poziomu 81,1 mld zł.



Spadł natomiast – zapewne za sprawą wspomnianych wyżej wypłat - stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zmniejszył się o 7,3 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 1 035,9 mld zł.



Z komunikatu NBP wynika również, że zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 11,3 mld zł, tj. o 2,9 proc., do poziomu 397,7 mld zł, a gospodarstw domowych o 1,3 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 826,3 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 15,4 mld zł, tj. o 4,3 proc., do poziomu 375,0 mld zł.



Polacy – to zapewne też wynik obaw o rozwój sytuacji za wschodnią granicą - mniej chętnie się zadłużali. Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w lutym spadła w porównaniu ze styczniem o 585,5 mln zł i wyniosła 204 180,7 mln zł - wynika z danych NBP.





