Polacy w czołówce narodów obawiających się o swoje oszczędności

Z powodu pandemii 65 proc. Polaków obawia się o stan swoich oszczędności, dla 14 proc. to nie jest problem – wynika z badania Deloitte. Jak dodano, wzrosły także obawy związane z utrzymaniem obecnej pracy; przestajemy też kupować na zapas.

"Dynamiczny wzrost liczby osób zakażonych koronawirusem przełożył się na poziom niepokoju polskich konsumentów, który od końca sierpnia wzrósł o 12 pp." - podał Deloitte.

Z najnowszej edycji badania firmy doradczej Deloitte Global State of the Consumer Tracker wynika, że wzrosły także obawy Polaków o kwestie finansowe oraz te związane z utrzymaniem obecnej pracy. Przestajemy też kupować na zapas" - dodał.

Z raportu wynika, że Polska razem z Chile i Hiszpanią jest na czwartym miejscu pod względem poziomu lęku wywołanego pandemią.

"Opracowany przez Deloitte indeks niepokoju, czyli różnica netto między osobami, które zgodziły się ze zdaniem +Jestem bardziej zaniepokojony niż tydzień temu+ oraz tymi, które zaprzeczyły, wyniósł w tych krajach po 4 proc. W przypadku Polski to spory wzrost w ciągu miesiąca - aż o 12 pp." - czytamy. Jak wskazano, w Europie większy niepokój od Polaków wykazują tylko Irlandczycy (6 proc.).



"Cała Europa, nie tylko Polska, ugina się pod ciężarem pandemii. Niemniej gwałtowany wzrost liczby zachorowań, obawy o wydolność służb medycznych, a także poważne ograniczenia, jakie zaczynają wprowadzać inne kraje, sprawiają, że Polacy po prostu nie wiedzą, czego mogą się spodziewać po nadchodzących tygodniach. A mówiąc najprościej, boimy się tego, czego nie znamy" - mówi cytowany w komunikacie, Michał Tokarski z Deloitte.

Z badania wynika, że najspokojniejsi w Europie wydają się być mieszkańcy Belgii i Włoch (po -2 proc.) oraz Niemcy, w przypadku których indeks niepokoju jest też najniższy na świecie i wynosi -42 proc., a od ostatniego badania przeprowadzonego pod koniec sierpnia poprawił się o 10 pp. W każdej edycji, począwszy od maja, niemieccy konsumenci wykazują najniższy poziom obaw.

"W tej edycji badania po raz pierwszy zapytaliśmy respondentów, czy będą w stanie spłacić swoje zadłużenie kredytowe. Jedynie 13 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie ma co do tego obaw. Innego zdania jest aż 62 proc. badanych. 65 proc. zapytanych przez nas osób obawia się natomiast o stan swoich oszczędności, tylko dla 14 proc. nie jest to problemem - mówi cytowany w komunikacie partner, lider branży usług finansowych w Polsce, Deloitte Przemysław Szczygielski.

Jak wskazuje Deloitte, o 2 pp. wzrosła liczba polskich konsumentów, którzy czują się bezpiecznie w sklepach (51 proc.), a nieznacznie, o 1 pp. liczba osób, które nie mają obaw w związku z podróżowaniem samolotem (25 proc.). Zmiana jest natomiast zauważalna w przypadku wyjść do restauracji. Z 44 proc. do 41 proc. spadła od końca sierpnia liczba konsumentów, którzy czują się w nich bezpiecznie.