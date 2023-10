Polacy wciąż kupują mniej, ale coś drgnęło w handlu

Sprzedaż detaliczna we wrześniu wciąż była niższa niż rok wcześniej. Jednak widać pierwsze oznaki poprawy nastrojów konsumentów.

Wrześniowe wyniki sprzedaży detalicznej, choć wciąż były niższe niż rok temu, to dają sygnał o poprawie nastrojów konsumentów, którzy stopniowo wracają do zakupów.

Dane GUS pokazują na solidny wzrost sprzedaży samochodów i paliw we wrześniu. Nie bez znaczenia z pewnością były tu utrzymujące się w tym miesiącu niskie ceny paliw.

Ekonomiści oceniają, że dołek spowolnienia w handlu już prawdopodobnie za nami.

Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych we wrześniu 2023 r. spadła 0,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Jednak sprzedaż liczona w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,6 proc. rdr, co oznacza, że widoczne są pierwsze oznaki poprawy nastrojów wśród konsumentów.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 2,0 proc. i spadek o 1,3 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 2,8 proc. rdr.

Ekonomiści pozytywnie odbierają odbicie sprzedaży detalicznej

Ekonomiści mBanku ocenili wrześniowe wyniki sprzedaży detalicznej jako bardzo dobre.

Podobnego zdania są analitycy banku ING BSK, którzy zwracają uwagę, że dane oczyszczone z wpływu czynników sezonowych wskazują na czwarty z rzędu wzrost sprzedaży w ujęciu miesiąc do miesiąca, tym razem o solidne 2,2 proc.

"Sprzyjał temu m.in. solidny wzrost sprzedaży paliw, związany z niską bazą odniesienia, oraz niskimi cenami, które zachęcały do tankowania w Polsce kierowców z krajów ościennych"- zwrócili uwagę ekonomiści banku ING BSK Rafał Benecki i Adam Antoniak w komentarzu do danych GUS.

Dodali, że odbudowała się sprzedaż samochodów, która wzrosła o 9,8 proc. w ujęciu rocznym, ale spadła o ponad 16 proc. sprzedaż odzieży i obuwia, co było wynikiem korzystnych warunków pogodowych, które opóźniały zakupy jesiennych kolekcji.

"Dwucyfrowym wzrostom płac towarzyszy spadająca inflacja, co powoduje odbudowę realnej siły nabywczej gospodarstw domowych. Spodziewamy się kontynuacji tego trendu, co powinno sprzyjać odbiciu konsumpcji prywatnej w czwartym kwartale 2023 r., po roku spadków. Konsumpcja powinna być głównym motorem przyspieszenia wzrostu gospodarczego w 2024. To oznacza powrót do inflacjogennej struktury PKB. Dlatego tak ważne jest uruchomienie KPO i +czekających+ FDI (bezpośrednie inwestycje zagraniczne - PAP), a także wspieranie krajowych firm, aby przywrócić zdrową i pro-wzrostową strukturę PKB" - wskazano w komentarzu.

Dołek spowolnienia w handlu już prawdopodobnie za nami

Eksperci Polskiego Instytut Ekonomicznego również jednoznacznie ocenią najnowsze dane GUS. Ich zdaniem dołek spowolnienia w handlu jest już prawdopodobnie za nami, wyniki konsumpcji stopniowo się poprawiają.

Według PIE, dane pozbawione wahań sezonowych wskazują na rosnący wolumen sprzedanych dóbr w ostatnich miesiącach.

"Słabe wyniki sprzedaży w ujęciu rocznym to też po części efekt statystyczny, wynikający z napływu uchodźców z Ukrainy w 2022 r. Jego wpływ jednak stopniowo wygasa, dlatego w kolejnych miesiącach wyniki będą lepsze" - dodano.

Analitycy PIE wskazują, że wzrost wynagrodzeń ponownie jest szybszy od inflacji, w efekcie rośnie zamożność konsumentów.

"Badania koniunktury GUS wskazują, że konsumenci dostrzegają poprawę sytuacji finansowej. Wskaźniki ufności są najwyższe od dwóch lat. To będzie sprzyjać lepszym wynikom w handlu i usługach. Spodziewamy się, że konsumpcja prywatna wzrośnie nawet o 1,5 proc. r/r w bieżącym kwartale i o 2,8 proc. średnio w 2024 r." - ocenili.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu i sierpniu 2023 r.: