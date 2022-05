Polacy wciąż wycofują pieniądze. Od początku roku już prawie 16 mld zł

Bieżący rok jest niezwykle trudny dla branży funduszy inwestycyjnych, z których masowo odpływa kapitał. Kwiecień był kolejnym miesiącem z ujemnym saldem wpłat, ale skala umorzeń była zdecydowanie niższa niż w marcu.

Jak podaje branżowy portal analizy.pl, w kwietniu przewaga umorzeń jednostek funduszy inwestycyjnych (czyli wypłaty środków przez klientów) była co prawda znacząco mniejsza niż w marcu, ale nie zmienia to faktu, że kapitał z rynku funduszy inwestycyjnych wciąż ucieka. Saldo wpłat i wypłat do TFI w kwietniu wyniosło -2,2 mld zł, w porównaniu do -8,8 mld zł w marcu. Kwiecień był siódmym miesiącem z rzędu z przewagą umorzeń nad wpłatami. Licząc od początku roku bilans sprzedaży wynosi już -15,6 mld zł.

Największy odpływ ponownie odnotowały fundusze dłużne - w kwietniu klienci wycofali z funduszy inwestujących w obligacje kwotę 2,3 mld zł netto, relatywnie niewiele w porównaniu do umorzeń w wysokości 8,1 mld zł w marcu., ale wciąż tendencja jest jednoznaczna.

Czytaj też: Załamanie na rynku długu. Dlaczego inwestorzy nie chcą kupować polskich obligacji?

W kwietniu kontynuowane były także odpływy z funduszy mieszanych, choć i tu skala wyprzedaży była mniejsza niż w poprzednich miesiącach.

Ujemne saldo odnotowały także fundusze surowcowe i to jest pewne zaskoczenie, bowiem cieszyły się one dotychczas dużą popularnością. W kwietniu zakończyła się seria 16 miesięcy z dodatnimi napływami do funduszy surowcowych, w czasie których klienci wpłacili do nich prawie 3 mld zł. Przewaga kwietniowych umorzeń nad wpłatami była jednak symboliczna i wyniosła 6 mln zł. Najgorzej w tym segmencie radziły sobie fundusze metali szlachetnych.

Promyk nadziei zatlił się w funduszach akcyjnych - w kwietniu po raz pierwszy w tym roku odnotowały one nieznacznie dodatnie saldo, głównie dzięki powrotowi klientów do funduszy akcji zagranicznych i funduszy dywidendowych. Wciąż słabo prezentowały się fundusze akcji polskich, którym z pewnością nie pomagała kondycja rodzimej giełdy.

W kwietniu bowiem bardzo słabo radziła sobie GPW, co może tłumaczyć kontynuację niechęci do polskich akcji. Na 19 sesji giełdowych w miesiącu zaledwie pięć zakończyło się nad kreską, a sumaryczny bilans kwietnia na WIG20 to spadek o 13 proc. Od początku roku indeks blue chipów stracił już ponad 20 proc. wartości. Maj pod tym względem nie wygląda lepiej - jak dotąd osiem majowych sesji zakończyło się spadkami, trend w jakim podąża polski rynek akcyjny jest więc jednoznaczny.

Czytaj też: Fundusze inwestycyjne mają problem. Klienci wycofują pieniądze

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl