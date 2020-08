Polacy wracają do zakupów. Sprzedaż detaliczna w lipcu na plusie

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2020 r. wzrosła o 3,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 6,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. - Dane o sprzedaży detalicznej wskazują na powrót normalnych zachowań polskich konsumentów - ocenił Piotr Bartkiewicz z Pekao.

Analitycy wskazywali na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lipcu w ujęciu rok do roku o 0,3 proc. i wzrost miesiąc do miesiąca o 3,9 proc.





- Sprzedaż detaliczna dołącza do grona danych zaskakujących w lipcu na plus - komentuje Piotr Bartkiewicz z Pekao. - W cenach stałych wzrosła o 3 proc. rok do roku, co jest wartością wyraźnie wyższą od konsensusu rynkowego i naszej prognozy (odpowiednio -0,6 i +0,5 proc. rdr) - dodał.

Według niego sprzedaż dostarczała pozytywnych niespodzianek w każdym miesiącu po odmrożeniu gospodarki, począwszy od maja.

Powrót starych przyzwyczajeń

Według ekonomisty ING Piotra Popławskiego, na istotnym odbiciu sprzedaży zaważyły głównie auta oraz paliwa: wzrost dynamiki w cenach stałych z odpowiednio -6,4 proc. do 0,7 proc. rok do roku i z -10,9 proc. do -2,8 proc. rok do roku.- Do poziomów bliskich przedkryzysowym powróciła sprzedaż odzieży. Prawdopodobnie jest to związane z faktem, że Polacy spędzają w tym roku wakacje w kraju - napisał Popławski. Zwrócił też uwagę, że na wysokim poziomie utrzymała się sprzedaż mebli, RTV i AGD, co sugeruje, że Polacy wykańczają kupione w poprzednich miesiącach mieszkania.Zdaniem ekonomisty ING dane potwierdzają szybkie odbicie wydatków konsumpcyjnych po okresie obostrzeń.- Dane o sprzedaży nie obejmują sektora usług. Można jednak przypuszczać, że również popyt w tym obszarze poprawił się - dodał.W ocenie Popławskiego już dane o PKB za drugi kwartał sugerowały, że popyt na usługi nie pogorszył się tak mocno, jak można było się tego obawiać.W ocenie Piotra Bartkiewicza z Pekao, dane z poprzednich miesięcy i brak hamowania w lipcu wskazuje na to, że mamy do czynienia nie tyle z realizacją popytu odroczonego, co raczej z powrotem normalnych zachowań polskich konsumentów. Bartkiewicz dodał, że do listy pozytywnych niespodzianek możemy też zaliczyć mniejszy od szacunków spadek sprzedaży paliw w ujęciu rocznym.

Ekspert stwierdził, że V-kształtne odbicie sprzedaży detalicznej nie jest jedynie udziałem Polski, a wręcz przeciwnie - w każdej z większych gospodarek, pomimo różnych odpowiedzi polityki publicznej na recesję, odnotowano bardzo podobne trajektorie sprzedaży i już w czerwcu była ona bliska poziomom sprzed pandemii m.in. w strefie euro, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

- Mówi to zatem więcej o naturze obecnej recesji (dla większości sektorów to bardziej katastrofa naturalna niż klasyczna recesja), niż o kondycji jakiejkolwiek konkretnej gospodarki - ocenił Bartkiewicz.

- Wybiegając w przyszłość, możemy zauważyć, że sierpniowe dane o koniunkturze konsumenckiej stanową przestrogę przed rysowaniem zbyt optymistycznych scenariuszy dla konsumpcji, zwłaszcza dla tej jej części, której nie obserwujemy w danych miesięcznych - dodał.

Jego zdaniem słabość wybranych kategorii konsumpcji nie przekreśla jednak podstawowego wniosku dotyczącego V-kształtnego odbicia sprzedaży detalicznej.

Według Bartkiewicza o tym, że sprzedaż detaliczna nie stanowi całości aktywności ekonomicznej, świadczą dobitnie fatalne wyniki budownictwa za lipiec.



- Produkcja budowlano-montażowa pobiła nawet naszą pesymistyczną prognozę (-6,4 proc. rdr wobec konsensusu spadku o 4 proc. rdr) i spadła w ujęciu rocznym o 10,9 proc. - wyjaśnia.

Zobacz: W lipcu rok do roku spadek produkcji budowlano-montażowej o prawie 11 proc.