Polacy wracają do złotówki

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że zmniejszył się udział walut w oszczędnościach Polaków zgromadzonych w bankach.

Jak pisze Business Insider wpływ na to miała zmiana sytuacji. Czynniki, które wpływały na to, że chętniej lokowaliśmy oszczędności w zagranicznych walutach, straciły wagę.

Z danych banku wynika, że jeszcze na koniec 2022 roku oszczędności zgromadzone w walutach zagranicznych były warte już ponad 149 mld zł, czyli o 18 mld zł więcej niż na koniec 2010 r. To wzrost aż o 350 proc. W tym samym czasie wartość depozytów złotowych urosła o 680 mld zł, czyli o 165 proc., do 1,94 bln.

"Jednak w ostatnich miesiącach widać jednak spadek udziału walut w depozytach gospodarstw domowych. Na koniec kwietnia wskaźnik ten obniżył się do około 12,8 proc., czyli poziomu mniej więcej takiego, jak w momencie wybuchu wojny w Ukrainie" - zaznacza BI.

Wpływ na to ma fakt, że kursy walut spadły, co przełożyło się na spadek wartości oszczędności walutowych wyrażonych w złotych i mogło skłonić część osób do sprzedaży walut.

Dodatkowo widać, że być może walka z inflacją da pozytywne efekty.

W latach 2010-2015 depozyty walutowe i złotowe rosły mniej więcej w tym samym tempie. Szczególnie szybki wzrost wskaźnika widoczny był od początku 2015 r., gdy udział walut w depozytach Polaków również wynosił 7,6 proc. Początkowo proces ten trwał niezależnie od tempa inflacji (bywały nawet lata z niewielką deflacją) czy kursu złotego (w 2017 r. umacniał się). W kolejnych latach wskaźnik rósł po około 1 pkt proc. rocznie. Wyraźne przyśpieszenie widoczne było od początku 2022 r. wraz z rozpoczęciem wojny w Ukrainie.

