Polacy wybierają różne sposoby inwestowania oszczędności

Ponad 27 proc. Polaków w 2020 r. zainwestowało swoje oszczędności. Najchętniej na pomnożenie swoich środków decydowały się osoby młode – do 24. roku życia. Aż 38 proc. respondentów w tym wieku potwierdziło ten rodzaj aktywności finansowej. Takie wnioski przynosi badanie firmy Tavex.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Inwestowanie. O co zadbać?

- Istotne jest to, aby swój portfel inwestycyjny kształtować samodzielnie, dobierając do niego odpowiednie aktywa. Powinien podlegać on naszej nieustannej ocenie ryzyka inwestycyjnego oraz analizie oczekiwanej stopy zwrotu. Ważna jest również przyjęta przez nas strategia – przede wszystkim trzymanie się jej. Często młodzi inwestorzy pod wpływam stresu i opinii innych osób podejmują gwałtowne ruchy, które mogą doprowadzić do sporych strat - twierdzi Aleksandra Olbryś.Według niej, tworząc portfel inwestycyjny na samym początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie są nasze oczekiwania dotyczące stopy zwrotu z podejmowanych inwestycji i jakie ryzyko w związku z tym jesteśmy w stanie zaakceptować.Jeśli jesteśmy gotowi na wysoki poziom niepewności transakcji, możemy pozwolić sobie na uczestnictwo w funduszach inwestujących na rynku akcji lub zakup akcji spółek na giełdzie papierów wartościowych.W tym przypadku tym bardziej będzie istotna dywersyfikacja portfela. Decydując się na odważniejszy krok powinniśmy się zabezpieczyć, dokupując kilka różnych rozwiązań. Dzięki temu ograniczymy możliwości utraty majątku. W przypadku, gdy cenimy sobie bezpieczeństwo, warto wybrać fundusze inwestycyjne zrównoważone, obligacje czy metale szlachetne.