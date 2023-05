Polacy wyraźnie biednieją. Inflacja drenuje nasze portfele

Choć przeciętny dochód rozporządzalny w 2022 r. wzrósł, wiele gospodarstw domowych tego nie odczuło. Wręcz przeciwnie, ich sytuacja materialna uległa pogorszeniu, czemu winna jest m.in. wysoka inflacja. Największe wydatki to wciąż żywność i koszty związane z mieszkaniem.

Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł w 2022 r. około 2250 zł, co stanowiło wzrost nominalny o 11,4 proc. rok do roku. W rzeczywistości był jednak niższy o 2,6 proc. w porównaniu z rokiem 2021, co jest następstwem inflacji.

W 2022 r. występowało duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków w różnych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. W najlepszej sytuacji były gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek, w najgorszej renciści.

Najwyższe przeciętne dochody na osobę nadal notowano w gospodarstwach domowych z województwa mazowieckiego - 2686 zł, natomiast najniższe w województwie podkarpackim - 1829 zł. Różnice między najwyższą a najniższą wartością zmalały.

Inflacja "zjadła" wzrost dochodu rozporządzalnego

W 2022 r., mimo wzrostu przeciętnego dochodu rozporządzalnego, sytuacja materialna gospodarstw domowych pogorszyła się z powodu wysokiej inflacji. Dochody i wydatki nominalnie wzrosły. Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł około 2250 zł, co stanowiło wzrost nominalny o 11,4 proc., ale w rzeczywistości był niższy o 2,6 proc. w porównaniu z rokiem 2021. Przeciętne wydatki na osobę wyniosły około 1475 zł, z nominalnym wzrostem o 15,2 proc., ale tylko o 0,7 proc. w rzeczywistości w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły około 1420 zł, z nominalnym wzrostem o 14,9 proc., ale tylko o 0,4 proc. w rzeczywistości w porównaniu z rokiem 2021. Po dwóch latach niskiego udziału wydatków w dochodzie rozporządzalnym, udział ten wzrósł z 63,4 proc. w 2021 r. do 65,6 proc. w 2022 r., ale nadal pozostaje znacznie poniżej wartości z 2019 r.

W 2022 r. występowało duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków w różnych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. Gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym miały najwyższe przeciętne miesięczne dochody na osobę (około 2540 zł) i wydatki (około 1641 zł). Te dochody i wydatki były wyższe od średnich dla ogółu gospodarstw domowych w Polsce o odpowiednio 12,9 i 11,2 proc. (w 2021 r. wzrost wynosił odpowiednio 19,7 i 12,7 proc.).

W 2022 r. najniższe przeciętne miesięczne dochody na osobę miały gospodarstwa domowe rencistów, wynoszące średnio 1809 zł, co stanowiło o 19,6 proc. mniej od średniej ogólnopolskiej (w 2021 r. były one niższe o 20,3 proc.). Natomiast najniższe przeciętne miesięczne wydatki na osobę występowały w gospodarstwach domowych rolników, gdzie wynosiły średnio 1151 zł. To o 22,0 proc. mniej od średnich wydatków dla gospodarstw domowych ogółem (w 2021 r. były one niższe o 27,9 proc.).

W gospodarstwach domowych rencistów, podobnie jak w latach poprzednich, odnotowano najwyższy udział wydatków w dochodach (84,1 proc.) oraz najniższą kwotę nadwyżki przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych na osobę nad średnimi wydatkami na osobę (288 zł). Natomiast gospodarstwa domowe rolników, podobnie jak w poprzednim roku, miały najniższy udział wydatków w dochodach (49,4 proc.) oraz największą średnią kwotę nadwyżki dochodu nad wydatkami (1177 zł).

Coraz większe wydatki na żywność i napoje, delikatnie do góry także koszty utrzymania mieszkania

W porównaniu z rokiem poprzednim, udział wydatków w dochodach gospodarstw domowych ogółem wzrósł o 2,2 p.p., osiągając 65,6 proc. To wskazuje na mniejsze możliwości oszczędzania niż w poprzednim roku. Nadal udział ten jest znacząco niższy niż przed pandemią COVID-19 w 2019 r. Rozpiętość wskaźnika przeciętnych miesięcznych dochodów według grup społeczno-ekonomicznych wyniosła 32,5 p.p. (w porównaniu z 40 p.p. w 2021 r.), podobnie jak rozpiętość wskaźnika przeciętnych miesięcznych wydatków wyniosła 33,2 p.p. (40,7 p.p. w 2021 r.). W rezultacie oba wskaźniki znacząco zmniejszyły się w zeszłym roku.

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe nadal dominowały w strukturze wydatków gospodarstw domowych ogółem, stanowiąc 26,7 proc. (wzrost o 0,2 p.p. w porównaniu z poprzednim rokiem). W różnych grupach społeczno-ekonomicznych udział ten wynosił od 23,5 proc. w gospodarstwach pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym do 32,1 proc. w gospodarstwach rolników.

Drugą ważną kategorią wydatków gospodarstw domowych były koszty związane z użytkowaniem mieszkania, domu i nośnikami energii. Średni udział tych wydatków w ogólnych wydatkach wyniósł 19,0 proc., z minimalnym wzrostem o 0,1 p.p. w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. Najniższy udział wydatków na te cele obserwowano w gospodarstwach domowych prowadzących własną działalność (16,2 proc.), natomiast najwyższy udział wystąpił w gospodarstwach domowych rencistów (25,0 proc.).

Wiele zależy od województwa, ale dystans między najwyższymi a najniższymi dochodami się zmniejsza

Miejsce zamieszkania jest kluczowym czynnikiem różnicującym dochody i wydatki gospodarstw domowych. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych mieszkających w miastach był o 23,9 proc. wyższy niż na wsi (w porównaniu z 28,3 proc. w 2021 r.). Ta różnica wynikała zarówno z różnicy w wysokości dochodów, jak i z większej liczby osób w gospodarstwach domowych na wsi. Podobne różnice dotyczyły również wydatków gospodarstw domowych.

Wydatki na osobę w gospodarstwach domowych mieszkających w miastach były średnio o 28,5 proc. wyższe niż na wsi (w 2021 r. było to 32,1 proc.). Chociaż istnieją znaczne różnice w dochodach i wydatkach między gospodarstwami miejskimi i wiejskimi, dystans między nimi powoli się zmniejsza.

W województwach mazowieckim, śląskim, podlaskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, łódzkim i lubuskim dochody przewyższały średnią krajową. Najwyższe przeciętne dochody na osobę nadal notowano w gospodarstwach domowych z województwa mazowieckiego - 2686 zł (3106 zł w Warszawie i 2055 zł w pozostałej części województwa). Dochody te były o 19,4 proc. wyższe od średniej krajowej (o 38,1 proc. w Warszawie i o 8,6 proc. w pozostałej części województwa).

Najniższe dochody odnotowano w gospodarstwach domowych z województwa podkarpackiego - 1829 zł (o 18,7 proc. poniżej średniej krajowej). Kolejne województwa z najniższymi dochodami to: opolskie (o 15,1 proc. poniżej średniej), świętokrzyskie (o 11,8 proc. poniżej) i pomorskie (o 10,2 proc. poniżej). Różnica między najwyższym a najniższym dochodem na osobę w województwach, w porównaniu z poprzednim rokiem, zmniejszyła się o 0,1 p.p. i wyniosła 38,1 p.p. w odniesieniu do średniej krajowej.

